Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a retras de la turneul WTA de la Stuttgart (Germania), inaintea semifinalei cu estonianca Anett Kontaveit, din cauza unei leziuni musculare in zona abdominala, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Nu cred ca as putea servi. Este…

- In clasamentul WTA dat publicitatii luni, diferenta dintre Naomi Osaka si Simona Halep este de doar 185 de puncte, iar un rezultat bun al romancei la Stuttgart ar fi detronat-o pe asiatica in fruntea ierarhiei feminine. Odata cu retragerea si pauza de doua saptamani a lui Halep, din motive medicale,…

- Ion Țiriac a ajuns un acord cu Primaria din Madrid pentru a pastra turneul de tenis in capitala Spaniei. Noul contract va fi pe perioada 2022 - 2031, timp in care va primi, anual, o suma cuprinsa intre 2,5 milioane de euro și 3,5 milioane de euro. Mail mult, Ion Țiriac a obținut și promisiunea…

- ​Tenismenul spaniol Nicolas Almagro, fost loc 9 mondial (mai 2011), a anuntat, luni, ca se retrage din activitatea sportiva dupa turneul challenger de la Murcia, din aceasta saptamâna, informeaza News.ro.“Ma retrag pentru ca în ultimii ani nu am putut profita de acest sport care…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP, s-a retras de la turneul de la Indian Wells, sambata, inaintea semifinalei cu Roger Federer, numarul 4 mondial, astfel ca elvetianul va juca finala. Nadal a acuzat o accidentare la genunchi, potrivit news.ro.Citește și: Anunț de ultima ora din…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP, s-a retras de la turneul de la Indian Wells, sambata, inaintea semifinalei cu Roger Federer, numarul 4 mondial, astfel ca elvetianul va juca finala. Nadal a acuzat o accidentare la genunchi.

- Caroline Wozniacki a fost nevoita sa se retraga de la al doilea turneu WTA consecutiv. Daneza, locul 14 in clasamentul de simplu, s-a retras luni de la turneul de la Dubai, in ziua in care trebuia sa debuteze cu Stefanie Voegele, lucky loser dupa retragerea Samanthei Stosur.Anuntul a fost…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, campioana din 2017, a declarat forfait pentru turneul WTA de la Doha (Qatar), din cauza unei infectii virale, potrivit site-ului WTA. A doua favorita a competitiei Qatar...