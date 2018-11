Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat joi, intr-o conferinta de presa organizata la Oradea, ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in Marea Britanie este o reusita pentru Romania.



"Presa poate interpreta in fel si chip vizita presedintelui Iohannis in Marea Britanie, insa, in opinia mea, este o reusita pentru Romania ca a fost invitat la acest dejun. Cred ca faptul ca agenda premierului britanic s-a modificat nu este absolut nimic grav. Sa ne amintim ca, in urma cu o saptamana, presedintele Iohannis a avut o intrevedere cu premierul Theresa May, deci exista un contact la acest…