- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat miercuri decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, sustinand ca aceasta propunere este "absurda", "stupida" si "lipsita de argumente". …

- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat ca in PSD nu au existat discutii referitoare la posibilitatea remanierii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, precizand ca "s-a inventat o problema...

- Procurorul general, Augustin Lazar, a afirmat miercuri ca nu are emotii cu privire la procedura de evaluare a sa demarata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. “Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emotie, eu ...

- Sorin Bumb, deputat PNL de Alba, sustine ca PSD a lansat o campanie de denigrare impotriva procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, cel care a deschis ancheta privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august. “Apropierea datei la care Liviu Dragnea va primi sentința definitiva in…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, iși exercita mai departe ”misiunea de sluga a PSD” și vrea inlocuirea lui Augustin Lazar pentru a ascunde vinovații pentru evenimentele din 10 august.„Este evident ca declanșarea anchetei a infuriat PSD-ul,…

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat ca ministrul Justitiei, prin respingerea candidaturilor depuse la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a transmis semnalul ca omul pe care il doreste in fruntea DNA nu s-a inscris la selectie. In opinia sa, nominalizarea pentru sefia…

