- Eugen Tomac a anunțat, in contextul crimei de la Caracal, ca PMP va avea o propunere legislativa, in sesiunea parlamentara de toamna, care va prevedea ca toți criminalii care omoara sau violeaza minori sa fie condamnați pe viața.

- Crima abominabila din Caracal readuce in atentie incompetenta autoritatilor in localiizarea apelurilor la 112. Deputatul USR Catalin Drula, presedintele Comisiei IT din Parlament, ii considera responsabili pentru neimplementarea unei solutii tehnice performante de localizare a apelurilor la 112 pe sefii…

- "Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie care ne-a inghețat inimile. Ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferința și voi face tot ceea ce imi sta in putința pentru a le sprijini", a scris premierul Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook.

- Fostul ministru al Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, liberalul Iurie Chirinciuc, condamnat de Curtea de Apel Chisinau la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, se afla in vacanta pe insula Hidra, Grecia. Locul aflarii liberalului a fost identificat de catre reporterii de la RISE…

- „Hai ca a fulgerat o idee buna la MAI fix in prima zi de dupa demisia lui Carmen Dan”, susține senatorul liberal Alina Gorghiu pe Facebook, referindu-se la actul normativ privind introducerea brațarilor electronice. Gorghiu susține ca cere o astfel de masura de ani de zile și daca unora tot le-a…

- Patru traficanti de persoane au fost condamnati la inchisoare pe viata joi de un tribunal din Ungaria pentru decesul a 71 de migranti ale caror corpuri in descompunere au fost gasite in interiorul unui camion...

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat luni pentru AGERPRES ca marti va depune la Parlament un proiect privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie. "Propunem desfiintarea Sectiei...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a comentat, marti, intentia societatii civile de a organiza actiuni de protest, in ziua mitingului electoral al PSD din 9 mai, de la Iasi, organizat cu ocazia Zilei Europei. ""Putem sa lasam și noi oamenii noștri, care sunt foarte nervoși, sa faca contramanifestații",…