"As incepe prin a le multumi tuturor colegilor deputatilor si senatori pentru astazi am trecut un test important pentru PMP si am demonstrat ca suntem un partid disciplinat care stie exact ce vrea de la viata politica si este mare lucru ca am reusit sa facem diferenta necesara pentru a da jos Guvernul Dancila. Fara voturile PMP motiunea de astazi nu ar fi reusit si acest lucru trebuie sa-l spunem toti fara niciun fel de retinere in toate iesirile noastre publice de acum incolo. Am avut rolul nostru esential in a da jos Guvernul Dancila. Sigur ca din aceasta clipa se deschid noi perspective.…