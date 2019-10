Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, este de parere ca PSD ar trebui scos in afara legii. Declarațiile au fost facute in cadrul unei emisiuni difuzate la B1 TV și l-au scandalizat pe senatorul social-democrat Lucian Romașcanu, prezent in platou. Considerata o axioma ideologica periculoasa,…

- Aceasta este dorința lui Eugen Tomac, parlamentar PMP. Declarațiile au fost facute la B1 TV. In platou se afla și Lucian Romașcanu, senator PSD, care a zis ca este de necrezut ca in democrație un politician cere așa ceva. "Daca am ajunge in situația sa fiți scoși in afara legii... ar fi un…

- Pe 12 octombrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au depistat un barbat de 70 de ani, din Pitești, care efectua transport de persoane contra cost, fara a de fara a detine autorizatie taxi. Barbatul nu a oprit la semnalul regulamentar, polițiștii urmarindu-l in trafic. Acesta a…

- Conservatorii naționaliști la putere în Polonia au câștigat alegerile, cu 45,16% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale dupa numararea voturilor din 82,79% din circumscripții, publicate luni dimineața, anunța AFP.Partidul PiS al lui Jaroslaw Kaczynski obține astfel majoritatea…

- Doar ca parintii ajung sa descopere urmatoarea realitate: cu cat isi tin copilul mai mult pe langa casa, privindu-l de libertate, cu atat mai mult el se va lupta s-o obtina si sa fuga din stransoare. Recent, o mama a scris specialistilor in educarea adolescentilor cum a descoperit ca fiica…

- Candidatul PMP in alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a afirmat, intr-un interviu pentru News.ro, ca PSD trebuie tinut in carantina dupa tot raul pe care l-a facut in ultimii trei ani mai ales si ca, de aceea, el propune „un cordon sanitar”, un pact anti-PSD. Paleologu vorbeste despre articolul…

- Desi este unul dintre fondatorii Partidului Democrat din Moldova, ex-premierul Ion Sturza este de parere ca PDM trebuie sa dispara. In opinia lui, la Congresul extraordinar care este anuntat pentru data de 7 septembrie formatiunea trebuie sa fie dizolvata. Despre aceasta a declarat fostul sef al Guvernului…