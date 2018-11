Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca s-a intalnit cu liderii PNL si PMP, Ludovic Orban si Eugen Tomac, pentru a discuta despre strategia legata de depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului.

- Mai multe mii de persoane au participat vineri seara la o manifestație in centrul Budapestei pentru a-și exprima solidaritatea cu Universitatea Central Europeana (CEU), instituție fondata de miliardarul George Soros, care susține ca este forțata de Guvernul Viktor Orban sa paraseasca Ungaria, informeaza…

- Saptamana trecuta, Budapesta a retras acreditarea și finanțarea a doua instituții, inclusiv una inființata de George Soros, care ofera studenților studii științifice sociale despre genul uman (studii gender).

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca oficialii europeni au adresat „un mesaj extrem de dur” Guvernului, adaugand ca ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui sa isi depuna demisia si „sa se supuna anchetei” prinvind protestul din 10 august.

- Dupa Polonia, Ungaria este sustinuta si de Bulgaria in disputa sa cu Uniunea Europeana (UE). Un raport prezentat in Parlamentul European (PE) arata ca puterea actuala de la Budapesta nu tine cont de statul de drept.

- Ungaria nu va accepta "amenintari" si nu va deveni "patria imigratiei", a afirmat marti dupa-amiaza, in Parlamentul European, premierul ungar, Viktor Orban, in contextul procedurilor in sensul sanctionarii Guvernului de la Budapesta, informeaza mediafax. "Ungaria va fi condamnata pentru ca…

- Pentru a ramane la putere la București, Liviu Dragnea sta in genunchi in fața guvernului de la Budapesta și calca din nou in picioare Constituția Romaniei. Daca Viktor Orban i-ar cere sa schimbe culorile PSD din roșu-alb, in roșu-alb-verde, dupa steagul Ungariei, Liviu Dragnea nu ar avea nicio ezitare…