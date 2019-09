Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat ca respingerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European, nu o face sa aiba mai puțina incredere sau apreciere pentru aceasta. Premierul a adaugat ca Plumb are, in continuare, susținerea necondiționata.„Tot…

- Candidatii Romaniei si ai Ungariei pentru functia de comisar european au primit un vot de neincredere in Comisia juridica a Parlamentului, fiind anumite suspiciuni privind un conflict de interese. Pe de alta...

- Presa internaționala a scris despre avizele negative primite de candidații Romaniei și Ungariei. Jurnaliștii remarca faptul ca regulile care au dus la blocarea procedurii de numire a noii Comisii Europene sunt noi și nu este clar ce se va intampla mai departe.„Noua echipa de top a UE este…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a calificat drept "un esec de proportii" respingerea in Comisia juridica a Parlamentului European a candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european. El a afirmat ca premierul Viorica Dancila, "prin aceasta nominalizare, propunand un candidat…

- Alte state membre cu preturi scazute la carne sunt Bulgaria (36% sub media UE), Lituania (29%) si Ungaria (25%). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE se inregistrau in Austria, cu 46% peste pretul mediu din UE, Luxemburg (42%), Franta (31%) si Belgia (26%). Comparativ, in anul 2017,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, conduce astazi, 19 august, o intalnire tete-a-tete cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, plusand mai mult decat oricare alt lider occidental, in dialogul cu autocratul de la Kremlin. Intalnirea, care are loc chiar inainte de G7 - convenita intre cei…