Stiri pe aceeasi tema

- Partidul lui Calin Popescu Tariceanu va semna astazi o alianta cu formatiunea lui Victor Ponta, in conditiile in care Viorica Dancila a afirmat ca nici nu vrea sa auda de ProRomania in Guvern. Liderul...

- Social democrații se reunesc luni, în ședința Comitetului Executiv unde vor discuta despre soarta Coaliției PSD-ALDE. Liderii PSD nu vor sa cedeze în fața santajului lansat de Tariceanu și spun ca vor merge în continuare cu Viorica Dancila drept candidat la prezidențiale. De altfel,…

- UPDATE Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a anunțat miercuri ca a fost confirmat candidat ALDE la Presedintie. El a atacat-o pe Viorica Dancila, candidatul PSD, care a refuzat sa-l lase sa candideze din partea coaliției PSD-ALDE. "Pentru mine si colegii mei nu a fost o surpriza, dar este…

- Președintele PSD și premierul Romaniei, Viorica Dancila, negociaza, astazi, cu liderul PRO Romania, Victor Ponta, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Ideea insa este una mai veche și ii aparține lui Liviu Dragnea, a dezvaluit Liderul…

- Surse din cadrul AEP sustin ca in urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie pentru primul tur și 24 noiembrie pentru turul doi. Potrivit unui sondaj Europa FM, daca duminica viitoare ar fi organizate alegeri prezidentiale, Klaus Iohannis…

- Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta, aliati din vremea USL, au din nou un plan comun pentru alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Cei doi ar vrea ca PSD, ALDE si ProRomania sa sustina un candidat comun pentru Cotroceni, iar acesta sa fie Calin Popescu Tariceanu. Viorica…

- Sondajul IMAS Romnibus dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis este cotat la 36,5-, apoi vine Calin Popescu Tariceanu, cu 13,4-, Victor Ponta, cu 12,2- si Dacian Ciolos cu 11-. Pe urmatoarele pozitii se afla Viorica Dancila, cu 5,8-, Dan Barna cu 4,6-, Kelemen Hunor, cu 1,6- si Eugen Tomac cu 1,4-.…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…