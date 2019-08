Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca atunci cand peste Prut se va serba, la 31 august, Ziua Limbii Romane si nu "a limbii noastre" se va putea considera ca romanii din Basarabia au scapat de "sovietism". "In toate institutiile Uniunii Europene, documentele oficiale se redacteaza si in limba romana. Romana este limba oficiala a Uniunii Europene si acesta este un motiv de mandrie pentru noi toti. Chiar daca Acordul de Asociere al R. Moldova la Uniunea Europeana este redactat in limba romana, aspect mentionat in mod expres, totusi, politicienii de la Chisinau refuza sa recunoasca prin lege acest…