Partidul Miscarea Populara va participa saptamana viitoare la consultarile organizate de presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre punerea in aplicare a vointei populare exprimate la referendumul din 26 mai, anunta liderul PMP, Eugen Tomac.



"Consideram ca demersul presedintelui Iohannis este absolut justificat, dar ne dorim sa aducem in atentie, in acest context, si referendumul din 2009 convocat de presedintele Basescu, in ideea ca referendumurile consultative nu trebuie aplicate selectiv. A sosit momentul sa punem in aplicare vointa poporului!", a scris Tomac joi pe Facebook.

