- ALDE a decis, luni, ca partidul sa iasa de la guvernare. Anunțul a fost facut de președintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, care a spus, intrebat fiind cum vor proceda parlamentarii ALDE la motiunea de cenzura, ca ALDE va actiona ca un partid de opozitie si va vota impotriva Guvernului. De asemenea,…

- Guvernul a amanat adoptarea noilor taxe pe sucurile carbogazoase și creșterea accizelor la țigari. Cele doua taxe veneau la pachet cu rectificarea bugetara, care a fost amanata la randul sau. ALDE a amenințat cu ieșirea de la guvernare și va avea o noua runda de negocieri cu PSD. Anterior, Ministerul…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, europarlamentarul Eugen Tomac, a afirmat vineri ca si-ar dori sa existe anul viitor o majoritate de peste 50%, formata din PMP, USR si PNL, el precizand, totodata, ca partidele de Opozitie ar trebui sa incheie un acord inainte de alegerile prezidentiale,…

- Președintele AEP Constantin-Florin Mitulețu Buica a declarat astazi ca a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila, iar alegerile prezidențiale urmeaza sa se desfașorare pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur. Președintele Autoritații Electorale Permanente a precizat…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca liberalii vor inainta luni Parlamentului proiectul de revizuire a Constituției, precizand ca inițiativa a fost transmisa și partenerilor din Opoziție care au semnat acordul național politic propus de președintele Klaus Iohannis potrivit mediafax.„Curtea…

- Deputalul liberal Danut Bica le solicita tuturor parlamentarilor de buna-credința sa voteze pentru moțiunea de cenzura inițiata de opoziție. Deputatul PNL de Arges Danut Bica considera ca moțiunea de cenzura inițiata de catre deputații și senatorii PNL și susținuta de toata opoziția parlamentara este…

Nicolae Birau, coordonator al Filialei Timis a Pro Romania, a declarat ca una dintre directiile partidului vizeaza alegerea primarilor si a presedintilor...

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, joi, de la ora 16.00 la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor de Opozitie pentru semnarea Acordului Politic National care vizeaza consolidarea parcursului european al Romaniei. La eveniment vor participa presedintele PNL, Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna,…