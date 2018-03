Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Eugen Tomac, propune ca Parlamentul sa adopte, in 27 martie, o declaratie cu privire la Unirea Republicii Moldova cu Romania, la 100 de ani dupa ce s-a decis Unirea Basarabiei cu Romania. "In Republica Moldova exista un filon unionist…

- Deputatii Partidului Miscarea Populara au depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa care prevede introducerea la alegerile prezidentiale a votului prin corespondenta pentru cetatenii romani de peste hotare, a anuntat liderul grupului PMP de la Camera, Eugen Tomac. Propunerea legislativa…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Vineri 16 martie 2018 la Baia Mare au avut loc alegerile locale la nivelul organizației Baia Mare, a Partidului Mișcarea Populara. Deputatul Todoran Adrian a fost ales cu 263 de voturi pentru din cele 265 buletine de vot imparțite alegatorilor, 2 nule și un vot impotriva. Numarul mare de participanți…

- Vineri 16 martie 2018 la Baia Mare in sala Millenium a avut loc intalnirea regionala Nord-Vest a organizațiilor județene Partidului Mișcarea Populara din Maramureș, Bistrița, Cluj, Satu Mare, Bihor și Salaj, avand ca obiectiv principal conturarea și stabilirea planului de acțiuni, obiectivele și…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lider al grupului parlamentar al partidului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Baia Mare, ca, parcursul acestei an, PMP se va concentra pe pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019, proiectul politic de unire a Moldovei…

- Deputatul PMP, Catalina Bozianu, a declarat, vineri, ca Congresul PSD, in care „actualul partid de guvernamant a aratat ca nu se schimba”, este „cel mai bun argument ca primarii trebuie aleși din doua tururi de scutin”, motiv pentru care PMP face apel catre celelalte partide din Opoziție sa susțina…

- Deputatul Partidului Miscarea Populara Mures, Marius Pascan, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea sa va demara o campanie nationala de strangere a unui milion de semnaturi pentru sustinerea initiativei privind alegerea primarilor din doua tururi de scrutin si ca, daca nu va reusi…

- Deputatul PMP, Marius Pascan, a anunțat, joi, ca partidul din care face parte va demara o campanie nationala de strangere a unui milion de semnaturi pentru sustinerea initiativei privind alegerea primarilor din doua tururi de scrutin. In contextul in care nu va reusi sa promoveze nici de aceasta data…

- Foto: Lilian Nițu, președinte PMP Dambovița, Traian Basescu, președinte PMP Partidul Mișcarea Populara se intrunește pe 16 iunie intr-un congres Post-ul PMP a convocat congres pe 16 iunie. Partidul susține alegerea primarilor in doua tururi și Unirea cu Republica Moldova apare prima data in Gazeta…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a anuntat miercuri ca Ioana Constantin, fost presedinte al partidului M10, s-a inscris in PMP. "Printre hotararile pe care le-am luat ieri (marti - n.r.) la Consiliul National al PMP se numara si campania nationala pe care o vom declansa…

- Liderul PMP, Traian Basescu, vine cu un semnal dur, dupa ce a supus aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara doua proiecte importante: "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova".Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul…

- "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova" constituie doua proiecte care vor fi supuse marti aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara. Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a explicat ca aceasta campanie - "Alegem primarul in doua tururi" - trebuie…

- Pare ca s-a declansat un adevarat razboi intre partidele din opozitie. Dupa ce Raluca Turcan ar fi acuzat PMP si USR ca nu ataca suficient PSD, unul dintre liderii PMP iese la rampa cu o replica dura. Presedintele executiv al PMP sustine ca liberala isi ataca colegii din opozitie pentru a masca…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca PSD se transforma intr-un ONG care are un singur obiectiv, acela de a promova "cultul unui mic dictator". "PSD demonstreaza tot mai mult ca se indreapta…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat vineri ca, la propunerea sa, colegii din Biroul Politic Judetean (BPJ) al PNL Timis l-au mandat sa le propuna primarilor din judet care nu sunt membri in Birou sa accepte sa primeasca statut de "personalitati", dar care sa aiba drepturi depline, egale…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lanseaza un atac dur la adresa Coalitiei si sustine ca PSD-ALDE sunt incapabili sa aduca un omagiu celor care au infaptuit Marea Unire. Replica acida a politicianului vine dupa ce Guvernul a decis sa-l dea afara pe sefulCiteste si: Romania primeste…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a publicat, luni, pe site-ul sau, informatii despre firme in care actionari erau fostul sef de la Casa Fotbalului Mircea Sandu si/sau apropiati de-ai sai, care au prestat servicii de un milion de euro federatiei, pana in 2014, la preturi peste cele ale pietei. "Iata…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, și Liliana Nițu, președinte PMP Dambovița, au participat, sambata 3 Martie 2018, Post-ul Eugen Tomac, la petrecerea doamnelor din PMP Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a transmis duminica faptul ca partidul sau a propus infiintarea unei Comisii de ancheta parlamentara privind verificarea activitatii Transgaz in relatia cu operatorul maghiar de transport gaze, dar USR si PNL s-au opus.

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata si citat…

- "Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Acesta i-a trimis o scrisoare deschisa sefului Camerei Deputatilor. 'Ne adresam pe aceasta cale dumneavoastra pentru a va solicita urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a unui proiect de lege initiat de Partidul Miscarea Populara, extrem de important…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, i-a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in care ii solicita sa urgenteze trimiterea spre dezbatere a proiectului PMP privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, depus in 2015 si adoptat de Senat in 2016

- Deputatul PMP, Eugen Tomac, solicita, presedintelui Camerei Deputatilor PSD, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare deschisa postata pe Facebook , "urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor" a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de…

- Presedintele american Donald Trump a criticat FBI dupa atacul din Florida, soldat cu uciderea a 17 persoane intr-un liceu. El a apreciat ca politia federala a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana."Este…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua proiecte,…

- Campania de strangere de fonduri pentru tratamentul tanarului de 31 de ani din Alba Iulia, Adrian Vintan, bolnav de cancer de piele, a ajuns si in Anglia. Grupul ”Romani in Londra” a organizat o actiune in cadrul careia a fost scoasa la licitatie o masina decapotabila, iar banii vor ajunge in contul…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, sustine ca declaratia adoptata de Duma de Stat ca reactie la legea anti-propaganda din R. Moldova demonstreaza ca Federatia Rusa are „un moment de slabiciune”. In opinia acestuia, propaganda rusa ramane „singurul obstacol in calea unirii R.Moldova…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va vota in mod clar, in Parlament, impotriva Guvernului Dancila, a declarat, joi, la RFI, presedintele executiv al PMP Eugen Tomac, care considera ca presedintele Klaus Iohannis avea alte optiuni pentru desemnarea premierului, informeaza news.ro.In opinia lui…

- Foto-ghicitoare: care dintre ei o fi președintele Consiliului Județean Vaslui? Prezența de succes a fermierilor vasluieni la targul de produse tradiționale din carne de ovine de la Iași. “Ne-am propus ca din aceasta vara sa facem un brand local pentru branza de oaie, sub denumirea «Cașul de Vaslui»”,…

- Eugen Tomac, deputat al Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, a discutat in cadrul unui interviu despre situația politica din Moldovei, inclusiv tema unei posibile uniri intre cele doua maluri.

- Delegatia PMP a intrat in urma cu scurt timp la consultarile cu seful statului pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegatia Partidului Miscarea Populara care a sosit la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii,…

- Delegatia Partidului Miscarea Populara care se va prezenta la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii, presedintii executivi Eugen Tomac si Valeriu Steriu, Dorin Badulescu, liderul senatorilor PMP, si deputatul Catalina…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, se implica in scandalul din PSD si lanseaza un atac dur la adresa Guvernului. "Datoria externa a Romaniei, direct proportionala cu luptele din PSD", scrie politicianul, pe Facebook. Deputatul ii acuza pe social-democrati ca au scapat fraiele guvernarii,…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa laI Iasi, ca abordarea imatura a PSD "a transformat politia nationala intr-un poligon de tragere unde actorii principali sunt niste politicieni ahtiati dupa putere". "PSD-ul si actuala majoritate parlamentara…

- „Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara, critica in termeni duri semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie. Potrivit liderului deputatilor PMP, acest gest reprezinta o provocare…