Tomac: PMP a strans un milion de semnaturi pentru sustinerea legii privind revenirea la alegerea primarilor in 2 tururi

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a anuntat sambata, ca partidul pe care il conduce a adunat peste un milion de semnaturi de sustinere pentru revenirea la alegerea primarului in doua tururi, acest proiect de lege a trecut de Senat si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor.

- Partidul Miscarea Populara va depune saptamana viitoare, la Camera Deputatilor, listele cu peste un milion de semnaturi adunate de la cetatenii din intreaga tara care sustin initiativa PMP de revenire la alegerea primarului in doua tururi, a declarat presedintele formatiunii, Eugen Tomac. "Vreau sa…

- Filiala Dambovita a Partidului Mișcarea Populara a incheiat campania de strangere de semnaturi pentru susținerea inițiativei noastre de modificare a Post-ul PMP Dambovița a strans 25.000 de semnaturi pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PMP Ionuț Simionca face apel la partidele de opoziție dar și la forțele civice anti-PSD sa susțina campania de strangere de semnaturi demarata de partidul din care face parte, pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Pana acum PMP a reușit sa adune 700.000 de semnaturi. „Fac…

- Peste 500 de mii de semnaturi se pare ca au reușit sa adune cei de la Partidul Miscarea Populara pentru ca alegerea primarilor sa se faca din nou in doua tururi de scrutin, potrivit unui comunicat transmis de PMP și citat de Agerpres. „Am reusit sa strangem peste 500.000 de semnaturi din intreaga tara.…

- Partidul Miscarea Populara a strans peste 500.000 de semnaturi pentru proiectul legislativ care vizeaza revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, campania va continua cateva saptamani, iar in sesiunea din toamna legea va fi pusa pe ordinea de ...

- 'Am reusit sa strangem peste 500.000 de semnaturi din intreaga tara. Cele mai multe semnaturi am reusit sa le strangem in municipiul Bucuresti, dar avem judete precum Arad, Arges, Iasi si multe altele unde s-au strans zeci de mii de semnaturi, in general in comunitati unde lumea e nemultumita de…