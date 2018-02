Tomac: Ministrul Justitiei a facut ce i-au cerut Tariceanu si Dragnea, pentru care a fi la putere inseamna sa aiba sub control toata Justitia

Stiri pe aceeasi tema

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti.…

- Declaratiile lui Tudorel Toader: Avem o justitie. Unii spun ca e buna, altii ca e rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, sa fie in slujba cetateanului, sa fie buna, nu si rea. In urma cu 6 luni, se implineau 6 luni de la preluarea demnitatii de ministru al Justitiei. Atunci prezentam directiile…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Coaliția PSD-ALDE are discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca ministrul Tudorel Toader la ora 18:00. Biroul lui Liviu Dragnea a fost vizitat de mai mulți lideri PSD, iar in urma cu puțin timp acolo au ajuns și liderii ALDE,…

- Tudorel Toader, ministrul justiției, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Miercuri, liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis ministrului Justitiei un mesaj: „sa nu se faca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu crede ca trebuie sa aiba o intalnire cu ministrul Justitiei inainte ca acesta sa prezinte raportul de activitate al DNA si se asteapta ca acesta sa isi faca datoria. Referitor la chemarea lui din Japonia, premierul spune ca intoarcerea ministrului in tara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta joi, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu,…

- Ingrid Mocanu, fosta șefa a Direcției de avizare din Ministerul Justiției, a lansat un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, spunand ca este cel mai slab ministru de pana acum. „Este cel mai slab ministru, chiar și mai slab decat dna Pruna. De asemenea, este cel mai mincinos ministru de pana acum.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre statul de drept, la intrevederea avuta marti. Toader a precizat ca subiectul intrevederii a fost statul de drept, precizand de asemenea ca nu a participat o alta persoana la discutii.…

- Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un semnal public ca indiferent de funcție, oamenii sunt obligați sa vina in fața comisiilor parlamentare.”Daca șefa DNA crede ca este mai presus de lege denota un comportament și o atitudine pe care eu nu pot…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, iar la ieșire a lansat atacuri dure la adresa președintelui Klaus Iohannis, dar și la adresa Laurei Codruța Kovesi.Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un…

- Nu se cunosc subiectele de discuție dintre Hans Klemm și Liviu Dragnea. Cert e ca subiectul momentului este reprezentat de inregistrarile din DNA Ploiești. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este așteptat sa ia o decizie cu privire la situația din DNA in urma inregistrarilor din DNA Ploiești și…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- "Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "nu va avea curajul" sa propuna revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, anticipeaza, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP) Eugen Tomac. El se declara neplacut surprins de "abandonul total” al presedintelui Klaus Iohannis in scandalul…

- Dragnea despre Tudorel Toader: Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, „are ritmul lui” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat vineri ca, in timp ce Liviu Dragnea „se lupta cu Justitia”, iar Tudorel Toader cu „fantomele”, profesorii nu isi primesc salariile. Aceasta solicita public revenirea la sistemul de plata al salariilor prin autoritati locale si ii cere si ministrului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni, la sediul partidului, intrebat ce ar trebui sa faca ministrul Justiției in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Vlad Cosma și de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, ca in primul rand Tudorel Toader trebuie sa se intoarca din Japonia pentru a putea…

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Liderii PSD si ALDE negociaza dur inainte de ziua de vineri cand ar urma sa se decida cum va arata cabinetul Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, Liviu Dragnea i-ar fi cerut lui Calin Popescu Tariceanu sa si-l asume pe Tudorel Toader la ministerul justitiei, in conditiile…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la ora transmiterii acestei stiri, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila. Liderul…

- Procurorul Oana Haineala este noul sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei. Informatia a fost confirmata de magistrat. La sfarsitul anului, magistratii Curtii Supreme au anulat decizia Sectiei pentru procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana Haineala de la Ministerul Justitiei, la solicitarea…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti o intrevedere cu presedintele CEDO, Guido Raimondi, referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciarele romanesti. Despre aceasta intalnire, reprezentantii Ministerului Justitiei nu au…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a evitat din nou un raspuns referitor la decizia de a o revoca sau nu din funcție pe șefa DNA, Laura codruța Kovesi. Ministrul a mai precizat ca marți va avea o întrevedere cu președintele CEDO. „Eu nu am niciun element pentru a considera natura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, marti seara, pe pagina sa de Facebook, ca se va intalni cu presedintele CEDO pe 16 ianuarie, intrevederea avand ca tema foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii pilot privind conditiile din penitenciare.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca ii va decide soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi pana la finalul lui 2017. Pana la urma, Toader si-a luat concediu si nici Liviu Dragnea nu stie nimic de vreo decizie a titularului de la Justitie.Citește și: Decizie fara precedent la BNR:…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține propunerea președintelui Klaus Iohannis de modificare a Constituției in sensul introducerii unui principiu al integritații, in așa fel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai ajunga in fruntea statului. Propunerea lui Klaus Iohannis este o lovitura…

- Comisia de la Veneția a dat unda verde legilor Justiției. Comisia, care are un rol cosultativ, a decretat ca proiectele de legi privind Justiția sunt legale și intra in legislația care funcționeaza in UE. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a prezentat, in 9 decembrie, proiectele privind modificarile…

- Intrebat ce va urma dupa atacuri premierului Mihai Tudose la Liviu Dragnea, analistul a raspuns: ”Vom avea in continuare o lupta pentru putere in PSD. In mod natural in acest moment, premierul Tudose este și foarte bine clasat pentru a acumula putere in PSD, fiindca Guvernul are resurse. In același…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand ca discutiile au vizat inclusiv transpunerea in legislatie a Directivei privind prezumtia de nevinovatie.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre Legile justitiei, dar acest lucru nu inseamna ca a evitat dialogul cu seful statului.

- Tudorel Toader a afirmat miercuri seara ca este adevarat ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, dar "a nu-l cauta nu inseamna a-l evita". "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in…

- Fostul premier Dacian Cioloș a afirmat, duminica, intr-o conferința de presa, ca actuala coaliție de guvernare nu are legitimitatea sa distruga justiția și credibilitatea Romaniei in exterior. "Nu cred ca aceasta coaliție de la putere a fost votata și are legitimitatea ca…

- Dupa o un schimb de replici de la distanta, cu privire la independenta procurorilor si independenta Justitiei, ministrul Tudorel Toader transeaza disputa cu procurorul general Augustin Lazar facand trimitere la legea fundamentala. "'Justitia se infaptuieste de catre ICCJ. Justitia se realizeaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Deva, ca pozitia avuta de liderii celor doua Camere ale Parlamentului privind comunicatul Departamentului de Stat al SUA poate fi apreciata ca una "personala" si "ca o uzurpare de calitate", el precizand ca parlamentarii liberali se delimiteaza…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…