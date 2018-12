Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a criticat postarea Ambasadei Rusiei, potrivit careia ostasii rusi au eliberat "de fascism tarile Europei de Est si Centrale", afirmand ca, de fapt, Rusia a ocupat Romania si a adus pe tancurile rosii un regim criminal.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca mesajul Rusiei prin care arata ca au ”eliberat” Bucureștiul, este o manipulare ordinara și ii acuza pe cei din Rusia ca timp de cinci decenii au nenorocit poporul roman. Citește și: Virgil Ianțu explica de ce l-a REFUZAT pe Klaus Iohannis: Mi s-a propus,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminica, Ambasadei Federatiei Ruse sa-si actualizeze informatiile istorice pe care le foloseste si a subliniat ca trecutul relatiilor bilaterale nu trebuie sa faca loc unor speculatii si opinii nefundamentate, pozitie exprimata dupa ce reprezentanta…

- Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters. La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat brusc…

- "Comuniștii și economia din capul lor. PSD a dat azi o lovitura teribila mediului de afaceri și declara razboi deschis tuturor celor care vor sa dezvolte o afacere cinstita in Romania. In primul rand, și-au asumat deschis un parteneriat privilegiat cu Gazprom, o instituție mai eficienta in zilele noastre…

- Autoritatile ruse au ordonat companiilor de telecomunicatii Megafon si Vampelkom sa blocheze accesul la serviciile de comunicatii mobile timp de doua saptamani in Ingusetia, in perioada protestelor antiguvernamentale, se mentioneaza intr-un document al autoritatii de reglementare in domeniul telecomunicatiilor…

- „O întrebare foarte simpla pentru cei care continua sa sustina politica actuala de dusmanie fața de SUA, NATO și ”Occident”, inclusiv democrațiile din Pacific, aliate SUA. La fel și lipsa de speranta în exercitarea de presiuni asupra acestui „Occident”,…

- Președintele rus Vladimir Putin a decis sa elimine parțial, incepand cu 1 ianuarie 2019, taxele vamale pentru exportul in Rusia a unor categorii de marfuri moldovenești, a anunțat pe Facebook liderul moldovean, Igor Dodon, care s-a intalnit cu Putin la Moscova, pe 31 octombrie. Potrivit lui Dodon, este…