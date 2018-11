Stiri pe aceeasi tema

- "In cel mai scurt timp motiunea de cenzura trebuie depusa. Ultima initiativa, cea legata de rectificarea bugetara, ne obliga sa actionam cu fermitate in acest sens. Am discutat cu Ludovic Orban (presedintele PNL) si cu Dan Barna (presedintele USR) chiar ieri si urmeaza luni sa anuntam probabil si…

- Președintele PNL Ludovic Orban s-a intalnit la Parlament cu ceilalți lideri ai opoziției, Dan Barna (USR) și Eugen Tomac (PMP), pentru a face o prima evaluare referitoare la majoritatea parlamentara inainte de a depune moțiunea de cenzura, au precizat surse liberale

- Raportul MCV publicat marti de Comisia Europeana prezinta concluzii de o duritate fara precedent. Prim-vicepresedintele Frans Timmermans si-a exprimat supararea ca autoritatile de la Bucuresti au luat masuri care au dus tara in urma cu ani de zile, astfel ca am ajuns sa fim mai departe decat eram anul…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, marți, dupa ce Comisia Europeana a prezentat raportul MCV in care critica justiția din Romania, ca țara noastra risca sa iasa din Uniunea Europeana și ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului a devenit obligatorie informeaza mediafax. „Avem și rezoluția…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, face un apel la liderii PNL, Ludovic Orban, si USR, Dan Barna, sa depuna impreuna motiunea de cenzura, in contextul informatiilor vehiculate in spatiul public, sambata, referitoare la o demisie a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca remanierea guvernamentala este modul prin care liderul PSD, Liviu Dragnea, ”da spaga” celor care i-au salvat scaunul de presedinte al partidului, numindu-i in functie la ministere si ca primul remaniat ar trebui sa fie premierul, Viorica Dancila.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, crede ca sunt sanse foarte putine, acum, pentru a trece o motiune de cenzura si ca un astfel de demers ar fi trebuit facut de Opozitie dupa evenimentele din 10 august, scrie Agerpres. "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10…

