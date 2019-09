Tomac: Jocurile pentru alegerile prezidenţiale nu sunt făcute, se încearcă să se lase acest sentiment "In Romania jocurile nu sunt facute pentru alegerile prezidentiale, se incearca sa se lase acest sentiment, ca jocurile sunt facute. Noi am intrat in aceasta batalie tocmai pentru ca vrem sa le demonstram tuturor ca jocurile nu sunt facute si exista resurse in sanul acestei natiuni pentru a da o noua perspectiva Romaniei. Am intrat in aceasta batalie cu un candidat care ii poate pune in dificultate de toti, de aia fug. I-a cuprins pe toti frica. Romanii au trait destul cu teama inainte de '89 si vedem ca dintr-o data marii barbati ai tarii, inclusiv doamna prim ministru, sunt patrunsi de frica,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

