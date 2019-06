Presedintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila si a ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul in care Romania nu a obtinut un loc, vineri, in Consiliul de Securitate al ONU. "Romania a pierdut astazi un loc pe care il meritam in Consiliul de Securitate al ONU, nu pentru ca nu avem diplomati buni care sa ne apere interesele, ci pentru ca Dragnea si tot PSD-ul au sters cu buretele ani de munca in relatiile internationale dandu-si cu parerea despre teme sensibile, pe care doar niste nulitati le pot interpreta intr-o maniera simplista", a scris Tomac pe…