- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a declarat luni ca toti senatorii si deputatii PMP au semnat motiunea de cenzura, el precizand ca sustinerea pentru viitorul guvern este conditionata de infiintarea unui minister pentru Relatia cu Republica Moldova, transmite Agerpres.

