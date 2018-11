Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca delegația Partidului Mișcarea Populara va vota pentru Manfred Weber, candidat PPE pentru funcția de Președinte al Comisiei Europene.''La Congresul Partidului Popular European, delegația Partidului Mișcarea Populara va vota pentru Manfred Weber, candidat…

- Președintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, vineri, ca ”pentru ciuma roșie, infrastructura țarii nu reprezinta interes decat in funcție de șpaga pe care o pot incasa”, dupa ce Darius Valcov a afirmat ca e mai avantajos ca unele proiecte sa fie facute in parteneriat-public privat in Romania,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca PSD lasa in urma o ''tara parjolita'', subliniind ca ''Romania se bate in statistici cu tarile bananiere la infrastructura''. "Romania se bate, in statistici, cu tarile bananiere, la infrastructura. Autostrazile…

- Presedintele PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, plus interzicerea unor drepturi, pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive. Recursul, la completul de 5 judecatori, urmeaza sa inceapa pe 8 octombrie. „Nu prea mai am așteptari…

- Presedintele PNL Constanta, Bogdan Hutuca, acuza PSD si ALDE ca din cauza lor Romania nu este primita in Spatiul Schengen, motivul fiind in special raportarea acestor partide la justitie, pe care ar vrea sa o controleze.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu a facut nimic de doi ani, afirmand ca "Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania", scrie Agerpres.

- Procurorii de la Secția de Urmarire Penala și Criminalistica (SUPC) din PICCJ au declanșat, de luni, verificarile privind modalitatea de gestionare a crizei pestei porcine, respectiv a metodelor de prevenire și de combatere a fenomenului, care are cote alarmante la acest moment in Romania. Concret,…

Acuzațiile curg fluviu la adresa consilierului premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, dupa declarațiile privind modificarea legii offshore. Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca Darius Valcov și cei din PSD se pot face vinovați de tradare naționala pentru felul in care au vandut Romania.