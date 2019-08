Tomac, despre propunerile de miniștri: Un heirupism de imagine a lui Dăncilă. Nu o va ajuta la alegeri Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, pentru Mediafax, ca noile propuneri de miniștri reprezinta doar un &"heirupism de imagine&" din partea premierului Viorica Dancila și ca nu o vor ajuta la prezidențiale. El a adaugat ca șeful Executivului vrea sa creeze impresia ca s-a schimbat ceva.



"Niciuna dintre propunerile de miniștri votate astazi în CEx nu o ajuta pe Viorica Dancila sa se califice în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Cosmetizarea Guvernului PSD-ALDE nu convinge pe nimeni. Nu e o schimbare de fond, ci un heirupism de imagine din partea șefei…

