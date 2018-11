Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a publicat duminica raspunsul Ministerului Finantelor privind datoria publica a Romaniei, care arata ca in primele sase luni ale anului a fost atrasa de pe piata externa suma de peste 2 miliarde de euro si 1.2 miliarde de dolari.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca PSD lasa in urma o ''tara parjolita'', subliniind ca ''Romania se bate in statistici cu tarile bananiere la infrastructura''. "Romania se bate, in statistici, cu tarile bananiere, la infrastructura. Autostrazile…

- Miercuri seara, in timp ce isi sarbatorea cea de-a 69-a aniversare, Netanyahu - aflat la putere din 2009 - s-a declarat increzator intr-o "ampla victorie a Likud", formatiunea pe care o prezideaza, la alegerile de anul viitor.Dar "vor face astfel incat sa nu mai fiu prim ministru", a afirmat…

- Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarii Populare, trage un semnal de alarma in privința sistemului educațional din Romania. El susține ca un domeniu atat de important pentru țara noastra este tratat cu o indiferența revoltatoare. „Peste 5500 de instituții de invațamant au intrat in noul…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a scris duminica, pe Facebook, ca dupa o jumatate de mandat al guvernarii PSD-ALDE, romanii au avut parte doar de „circ” si ca „adevarata remaniere” va fi atunci cand actuala coalitie de guvernare va fi „scoasa din joc”.

- Liderii deputaților PNL, USR și PMP, impreuna cu grupul neafiliaților din partidul condus de Victor Ponta au depus miercuri o propunere de modificare a regulamentului Camerei Deputaților prin care propunerea de revocare a președintelui forului sa poata fi facuta și de o treime din numarul total al deputaților. …

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, la inceputul sedintei Colegiului National al partidului ca Romania se afla in „apocalipsa pestei porcine”, iar membrii Guvernului „chefuiesc cateva zile la mare”, adaugand ca „este o guvernare anti-nationala”.

- "Liviu Dragnea se crede Ceausescu. Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze 'agenturili straine', lui Dragnea i-a pus ochi rai 'un om foarte celebru in lume'. Scenariul se repeta... Deja s-a creat o monstruoasa coalitie a celebritatilor mondiale pentru debarcarea sau chiar eliminarea fizica…