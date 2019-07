Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de persoane protesteaza duminica la Cotroceni, afisand mesaje impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Protestatarii sunt nemultumiti de reactia presedintelui la cazul de la Caracal, unde un barbat a rapit, violat si ucis cel putin doua fete.Persoanele care protesteaza la Cotroceni…

- Mii de romani au protestat aseara in fata Ministerului de Interne si in piata Victoriei din Bucuresti fata de incompetenta autoritatilor si institutiilor responsabile in cazul monstrului din Caracal care e suspectat de rapirea si sechestrarea unei minore si, probabil, a unei

- Dacian Ciolos afirma, in urma tragediei din Caracal, ca incompetenta si nepasarea unor indivizi pusi in institutii in mainile carora ne incredintam viata nu vor disparea cu cateva demisii, iar PLUS cere raspundere penala pentru „toti cei care, prin incompetenta si nepasare, sunt complici ai acestor…

- Victor Alistar, reprezentant al societatii civile in CSM, lanseaza un apel la responsabilitate și raspundere astfel incat societatea sa fie corect tratata de autoritațile statului, in urma cazului de la Caracal. Acesta face o serie de precizari factuale si solicita mai multe actiuni din partea autoritatilor…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, spune ca partidul sau va depune în toamna un proiect de lege prin care toți cei care violeaza sau ucid minori sa fie condamnați la închisoare pe viața.Ce scrie Tomac pe Facebook:”Crima de la Caracal scoate în evidența o problema…

- "Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie care ne-a inghețat inimile. Ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferința și voi face tot ceea ce imi sta in putința pentru a le sprijini", a scris premierul Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook.

- Administrația Prezidențiala a anunțata ca joi la semnarea acordului vor lua parte liderii PNL, Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, președintele Pro Romania, Victor Ponta, și președintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac. Nu a fost facuta nicio mențiune legata de PSD, ALDE și UDMR. Articolul…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a solicitat Biroului Electoral Central (BEC) prelungirea programului de vot pentru sectiile de vot din strainatate pe o perioada de doua zile. O cerere asemanatoare a facut si liderul PLUS, Dacian Ciolos, care vrea prelungirea votului nu doar in strainatate ci si in tara…