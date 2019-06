Tomac: Deciziile comisiei pe legile electorale, insuficiente. S-a ratat... "Actuala putere a comis o frauda morala de proportii prin modul in care s-a gestionat subiectul modificarii legislatiei electorale. Practic, avand in vedere obligativitatea Guvernului de a asigura posibilitatea de a vota tuturor cetatenilor romani, inclusiv pentru cei din diaspora, deciziile Comisiei speciale de Cod electoral sunt insuficiente pentru sanatatea democratiei. Da, s-au aprobat propunerile facute de PMP privind infiintarea unui registru electoral pentru romanii din strainatate, votul anticipat in diaspora pentru prezidentiale si extinderea posibilitatii votului prin corespondenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

