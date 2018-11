Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP Eugen Tomac a adus luni in Parlament o valiza pentru liderul PSD Liviu Dragnea, aluzie la documentele despre Tel Drum si Dragnea gasite de jurnalistii Rise Project intr-o valiza. In bagajul adus de Tomac ar fi motiunea de...

- „A aparut o noua valiza. De data aceasta, in Parlament. In valiza se afla textul motiunii de cenzura: Guvernul Dancila - o binecuvantare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru romani”, este mesajul deputatului PMP postat pe pagina sa de Facebook, insotit de un video in care apare trolerul. „Sper…

- A aparut o noua valiza. De data aceasta, în Parlament. Este vorba de un gest ironic, al carui protagonist este președintele PMP, Eugen Tomac, Acesta a venit luni, în Parlament, cu o valiza în care se afla textul motiunii de cenzura.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a postat, luni, pe Facebook, un filmuleț in care plimba o valiza, afirmand ca este ”valiza moțiunii de cenzura”. El spera ca liderii partidelor de opoziție sa se alature demersului de a depune o moțiune de cenzura la adresa Executivului, scrie Mediafax.„Buna…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a postat, luni, pe Facebook, un filmulet in care plimba o valiza, afirmand ca este ”valiza motiunii de cenzura”. El spera ca liderii partidelor de opozitie sa se alature demersului de a depune o motiune de cenzura la adresa Executivului.

- "Este nevoie sa intram in anul viitor cu un nou Guvern, cu un Guvern care sa ofere romanilor un 1 Decembrie așa cum merita și un mandat bun in cele șase luni. Nu credem in alte variante, decat in schimbarea actualului Executiv. Cu aceasta soluție am mers și in fața președintelui, cu aceasta…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, intr-o postare pe Facebook referitoare la sedinta de vineri a Comitetului Executiv al PSD care ar urma sa transeze disputele din partid, ca liderul PSD Liviu Dragnea va castiga desi "a ajuns deja un cadavru politic", iar contestatara acestuia Gabriela Firea,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat ca partidul pe care il conduce a scris deja textul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila și va da startul negocierilor cu celelalte partide din opoziție pentru a obține susținere.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea:…