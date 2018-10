Stiri pe aceeasi tema

- 'Consider ca trebuie sa fie luate in seama, cu maxima responsabilitate, toate recomandarile Comisiei de la Venetia, care cer o reevaluare totala a amendamentelor ambelor Coduri si traduc acest mesaj in felul urmator: 'Comisia de la Venetia cere Parlamentului sa elaboreze legi pentru romani, nu Coduri…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis o reactie, la scurt timp dupa opiniile cuprinse in raportul Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse legilor justiției și codurilor penale. Klaus Iohannis il acuza pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader „comportament iresponsabil” si cere Parlamentului…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca PNL o va chema pe Viorica Dancila in fața Parlamentului pentru a-i cere sa-și asume o schimbare a legilor justiției, a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, in acord cu cerințele Comisiei de la Veneția. Orban a spus ca PNL va iniția o Declarație…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri, dupa intalnirea cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ca a discutat cu acesta despre modul si limitele in care in ordonanta de urgenta aprobata luni de Guvern privind legile Justitiei s-au preluat unele dintre recomandarile facute…

- Cativa membri ai Parlamentului au reprosat lipsa de dialog cu privire la modificarile aduse legilor justitiei prin ordonanta de urgenta, a declarat, luni, presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc. "Domnul ministru (al Justitiei - n.r.) a explicat de dimineata ratiunile acestui…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat de ieri ca membrii Comisiei de la Venetia au fost de acord cu OUG pentru Legile justitiei si ca joi va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmand ca, saptamana viitoare, sa fie adoptata ordonanta. Despre acest subiect i-a informat pe liderii coaliției…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca a agreat de comun acord cu membrii Comisiei de la Venetia adoptarea unei ordonante de urgenta care sa preia recomandari ale Comisiei cu privire la legile justitiei. "Am avut eu astazi, la orele 14,00, o intrevedere cu conducerea…

- Președintele PMP Eugen Tomac a declarat miercuri ca se va adresa Comisiei de la Veneția pe tema OUG adoptata marți privind organizarea Referendumului pentru redefinirea familiei, potrivit careia doar partidele care au grupuri in ambele Camere ale Parlamentului pot avea reprezentanți in secțiile de votare,…