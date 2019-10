Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, pentru AGERPRES, ca miercuri dupa-amiaza va avea o intrevedere cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru discutii pe marginea agendei ce tine de investirea viitorului Guvern.



El a precizat ca intalnirea va avea loc la ora 16,00, din partea PMP urmand sa participe si presedintele executiv Marius Pascan.



"Am discutat cu premierul desemnat, domnul Ludovic Orban, si am stabilit ca in cursul zilei de astazi sa avem o intrevedere, pe care am acceptat-o cu multa placere, si urmeaza sa discutam pe marginea agendei ce tine de investirea…