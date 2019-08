"Nu cred ca ALDE paraseste guvernarea. Un partid cu 4%, cat a obtinut la ultimele alegeri, nu-si permite sa plece in acest moment de la guvernare dintr-un motiv foarte simplu, pentru ca oricum in interiorul lor majoritatea opteaza pentru ramanerea la guvernare, in conditiile in care ALDE a decontat tot ceea ce politic a reusit sa implementeze, in ghilimele, impreuna cu PSD in ultimii ani. Deci, ALDE nu are nicio perspectiva in afara guvernarii, este doar o incercare a domnului Tariceanu de a se pozitiona pe pozitii de forta, in conditiile in care nu mai are acest suport in randul populatiei…