Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE Toma Petcu a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa ca, anul viitor va fi unul foarte important pentru Romania, cand va detine presedintia rotativa a Consiliului UE, subliniind ca este foarte important ca, in urmatoarea perioada, tara noastra sa convinga UE ca este…

- UE va incheia foarte probabil inainte de finalul anului un acord pentru supravegherea coordonata a investitiilor straine, in special a celor dinspre China, a anuntat vineri comisarul european pentru comert Cecilia Malmstrom, in pofida rezervelor exprimate de Italia, informeaza Reuters. Conform acestui…

- Florin Iordache a declarat, marți, ca UE trece printr-o perioada marcata de numeroase provocari printre care migrația, dificultațile generate de ieșirea Marii Britanii din UE, dar și de noile evoluții in materie de securitate. Deputatul PSD a respins ideea funcționarii Europei in mai multe viteze,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 2 octombrie 2018, o intrevedere cu negociatorul-șef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier.Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie și a reliefat nivelul foarte bun…

- ”Uriașa mizerie” "Ce se intampla la Bruxelles, in perioada asta, din perspectiva Romaniei, este o uriasa mizerie. Ce s-a decis in legatura cu Ungaria in Parlamentul European dura de trei ani. Erau discutii legate de modificarea regulilor dintre institutii, modificarea Constitutiei, modificarea…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a afirmat ca exista si mize politice externe ca Guvernul actual sa nu fie in functie la preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, vorbind despre "o ofensiva foarte mare a popularilor europeni", generata si de faptul ca se doreste…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) acorda Romaniei un imprumut de 450 de milioane de euro care este este destinat sa finanțeze contribuția naționala a acesteia la punerea in aplicare a Programului național de dezvoltare rurala (PNDR) al Romaniei, a anunțat intituția luni, scrie Mediafax, Acest…

- Brandul romanesc de biciclete Pegas si-a anuntat, miercuri, intrarea pe piata europeana prin listarea pe cinci marketplace-uri Amazon. "Pegas, cel mai cunoscut brand de biciclete din România, iese pe piaţa europeană prin listarea pe cinci marketplace-uri Amazon. Pe lângă partenerii…