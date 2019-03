Tom Petty and the Heartbreakers – “The Best of Everything” – albumul unei cariere

Tom Petty and the Heartbreakers – “The Best of Everything” –…

“The Best of Everything” este albumul de colectie semnat de Tom Petty, care include atat hituri din cariera sa, cat si o serie de piese pe care artistul le-a scris in timpul proiectelor sale solo sau alaturi de trupele sale, The Heartbreakers si Mudcrutch, si pe care nu le-a lansat. Albumul “The Best Of Everything” a fost un vis al lui Tom Petty, pe care familia si prietenii sai s-au mobilizat sa il aduca la realitate. In toata cariera sa, Petty a facut totul cu pasiune si dedicare, ceea ce i-a oferit un grad inalt de autenticitate, el punand intotdeauna muzica si fanii sai pe primul loc. Despre…