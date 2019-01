Stiri pe aceeasi tema

- Tom Hardy, 41 de ani, si Charlotte Riley, 37 de ani, s-au cunoscut in 2009, cand filmau "La rascruce de vanturi", in care interpretau rolurile principale Heathcliff si Catherine Earnshaw. Cinci ani mai tarziu s-au casatorit, iar primul lor copil s-a nascut in 2015, scrie Independent. Tom Hardy mai are…

- Adrian Titieni și-a crescut copiii dupa o "rețeta" foarte sanatoasa: i-a incurajat, i-a sprijinit, iar dupa ce și-au ales calea, le-a dat drumul in lume, sa ia viața in piept. Nu așteapta recunoștința de la ei, pe modelul altor parinți, care vor ca urmașii sa le intoarca binele facut, ci vrea doar ca…

- Dupa 8 ani de casatorie, Iulia (36 ani) și Mihai Albu (54 ani) au divorțat in 2013, iar de curand Mihai Albu a declarat pentru Click.ro ca el și fosta soție s-au impacat de dragul fetiței lor. „Am o relatie relativ buna cu fosta mea sotie. Ne vedem de cresterea copilului. Programul de vizita a…

- Presedintele a tinut un discurs, a participat la parada militara si i-a salutat pe oameni in doua randuri, atat dupa momentul inaugurarii Monumentului Unirii, cat si la finalul paradei, la care au asistat zeci de mii de persoane. Dupa parada militara, care a cuprins 23 de detasamente de defilare pe…

- Consiliul Director al ClubululuiSportiv Municipal Politehnica Iasi ia act cu regret de situația tensionata in care clubul a fost implicat in ultima perioada, prin apariția in spațiul public a mai multor declarații defaimatoare. Unele au provenit de la persoane care au venit in club in aceasta vara cu…