- Acest fenomen este destul de rar pe durata unui an, dovada ca pentru 2018 acum este ultima Luna plina albastra. De aici si celebra expresie "once in a blue moon", adica "din an in Pasti" in expresia romaneasca, ambele insemnand faptul ca ceva se intampla rar. In astrologie, planetele si corpurile…

- Politistii de frontiera timiseni fac cercetari fata de un cetatean olandez care a incercat sa sprijine doi cetateni iranieni sa ajunga ilegal in Germania. “In data de 25.03.2018, in jurul orei 04.00, la P.T.F Cenad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de iesire din tara, un cetatean olandez…

- Cinci copii cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani au dat zeci de spargeri la Braila. Polițiștilor le-au trebuit luni bune sa dea de urma micilor infractori și sa recupereze prejudiciul provocat de ei, care nu e deloc de neglijat: 25.000 de lei Potrivit Poliției Braila, la data de 23 martie, politistii…

- Multe organizatii nu iau toate masurile necesare pentru a proteja confidentialitatea datelor, in contextul in care mai putin de jumatate dintre respondenti (49%) declara ca organizatia lor limiteaza colectarea, pastrarea si accesarea informatiilor personale la minimul necesar pentru a indeplini scopul…

- Igor Dodon a avut o noua intrevedere luni, 19 martie, cu ambasadorul Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. Presedintele tarii afirma ca in cadrul dialogului a fost facut un schimb de opinii privind situatia din politica interna si externa a Republicii Moldova.

- Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan si Kathrine Narducci i se alatura lui Tom Hardy in distributia filmului biografic despre Al Capone "Fonzo", scris si regizat de Josh Trank, relateaza Variety. Filmul va fi produs de Studiourile Bron, in asociere cu Creative Wealth Media, si…

- Vremea rea cauzata de un nou val de aer siberian denumit "Beast from the East 2.0" a inceput sa se manifeste in Europa inca de vineri seara si va cauza probleme pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti a emis atentionari pentru romanii care vor sa calatoreasca…

- Fondatorul grupului Coruptia ucide, Florin Badita, a fost nominalizat de Euronews, alaturi de Emma Watson si alte nume, pentru castigarea titlului de „Personalitatea europeana a anului” la editia din acest...

- Actorul britanic Tom Hardy a confirmat ca va juca rolul lui Al Capone, unul dintre cei mai celebri gangsteri americani din perioada Prohibitiei, in filmul "Fonzo", care va fi scris si regizat de cineastul Josh Trank, potrivit contactmusic.com.

- Trei persoane cu varste intre 40 și 50 de ani sunt in stare critica, dupa ce au fost atacate cu cuțitul, miercuri seara, in Viena. O persoana necunoscuta ar fi atacat, la intamplare, pietonii pe Praterstrase, in jurul orei 19.45, scrie Heute.at. Pentru moment, nu se cunosc circumstanțele in care a avut…

- In acest moment, cea mai buna solutie care ar permite clubului iesean de fotbal nu doar sa supravietuiasca, ci si sa obtina rezultate notabile si sa isi consolideze pozitia in clasamentul national ar fi identificarea unui partener din tara ori din strainatate care sa sprijine financiar si sa investeasca…

- Revoluția digitala Pirelli, care a facut posibila colectarea și transmiterea datelor de catre pneuri, face un nou pas inainte. La cea de-a 88-a ediție a Salonului Internațional Auto de la Geneva, Pirelli prezinta tehnologia propriului Cyber Car, dezvoltata ca Echipare de Origine in cooperare cu marii…

- CSM Targoviște se dovedește o „bestie neagra” pentru Știința Bacau in 2018. Iar Milagros Collar, un adevarat „bau-bau”. Dupa infrangerea interna survenita in tie-break, luna trecuta, in sezonul regulat, Știința a inregistrat un nou eșec in fața dambovițencelor. Tot acasa, dar in play-off. Iar, de data…

- Actorul american David Ogden Stiers, cunoscut pentru rolul maiorului Charles Emerson Winchester al III-lea din serialul de televiziune "M.A.S.H.", a murit sambata, la varsta de 75 de ani, informeaza thehollywoodreporter.com. Stiers a murit in locuinta sa din Newport, Oregon. Actorul suferea…

- Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (“NPL”) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit celei de-a șasea ediții a raportului privind vanzarile de NPL…

- Noi caderi masive de zapada si viscole sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. In Romania doua persoane au decedat din cauza frigului, scrie AFP, citata de news.ro.

- In contextul sanctiunilor economice adoptate de SUA si UE impotriva Moscovei, compania petroliera americana Exxon Mobil Corp se retrage din societatile mixte create cu grupul rus Rosneft. "Procesul...

- Valul de frig provenind din Siberia botezat de britanici "Bestia din Est", "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta - a facut noi victime, scrie jurnalul.ro.

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Desi se apropie primavara calendaristica, noul episod de ninsori, viscol si ger, cunoscut sub numele de „Moscova – Paris” sau „Bestia din Est” se va extinde pe intreg continentul european. La Roma a nins pentru prima data din 2012, iar scolile si Colosseum ( cea mai vizitata atractie turistica a Italiei)…

- Andra Gavrila, jurnalista TVR a facut, recent, o dezvaluire incredibila. Vedeta tv a povestit cum a fost victima abuzurilor de natura fizica și cum fostul partener a supus-o unor chinuri groaznice.

- Doua persoane au fost ranite de gloante in noaptea de joi spre vineri in campusul unei universitati din Louisiana, in sudul Statelor Unite, a anuntat conducerea institutiei, precizand ca locul a fost de atunci securizat, informeaza AFP. "Politia universitatii confirma ca un incident implicand mai…

- Multe din intrebarile pe care ni le adresați sunt legate de ceasuri smart. Asa ca am testat saptamana aceasta un nou model. Criteriul nostru principal a fost pretul sub 100 de euro și functii care sa...

- Un clip video cu un australian de originie chineza s-a viralizat pe internet dupa ce acesta s-a costumat in celebrul dictator Kim Jong-un. Barbatul pe nume Howard s-a dus apoi la spectatoarele din Coreea de Nord, care asistau la meciul de hochei al nationalei lor, si a inceput sa le faca cu mana in…

- Atac armat in orasul New Orleans din statul american Louisiana. Doi oameni au fost murit, iar trei au fost raniti dupa ce un individ necunoscut a deschis focul asupra lor. Fortele de ordine au declarat ca starea victimelor internate este grava.

- Guvernanții discuta despre eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale. ”Astazi si mâine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Ted Andressen si-a pus fiul intr-o postura de toata jena. I-a strecurat in bagaj un dildo de 30 centimetri si un vas care continea lichid lubrifiant. Cel care a facut farsa este originar din New Orleans, Louisiana. A

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata o hotarare…

- Guvernul doreste sa fie in continuare partener cu marile companii, dar legea romaneasca va fi intotdeauna respectata, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, facand referire la cazul companiei petroliere Chevron care, recent, a fost obligata de o instanta internationala la plata unei sume catre…

- Fiind una dintre cele mai bune actrițe din generația tanara, Jennifer Lawrence este urmarita in permanența de catre paparazzi. Așa se face ca aceștia au surprins-o, pe strazile din New Orleans, fumand dintr-o țigara suspecta. Fuma o țigara ”suspecta” Jennifer Lawrence a fost surprinsa de paparazzi in…

- Dansatoarele de striptease din New Orleans au organizat un mars pe strazile din centrul orasului joi, pentru a protesta fata de inchiderea cluburilor locale, informeaza AFP. Opt cluburi de striptease de pe Bourbon Street si strazile adiacente din Cartierul Francez - Le Vieux Carre - au…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a jucat in lungmetraje hollywoodiene precum cele din franciza "Capitanul America/ Captain America", este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival, care are loc in perioada 27 aprilie - 3 mai, in Bucuresti.

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au depistat 15 cetateni straini care nu isi justificau prezenta in zona de responsabilitate. "In urma verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stablit ca cele 15 persoane sunt cetateni irakieni…

- Romania a fost in centrul atenției astazi la deschiderea celui mai mare targ de turism, de la Zurich, din Elveția. Muzica populara romaneasca a incantat, pe durata intregii zile, vizitatorii. La fel și bucatele noastre tradiționale, pe langa care nimeni nu a trecut indiferent.

- Se estimeaza ca, pâna în anul 2022 în Europa si 2021 în Oceania, costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, se arata în noul studiu realizat de EY. Rezultatele studiului arata ca pietele…

- Maturizarea tehnologiilor de productie de energie regenerabila, scaderea abrupta a costurilor stocarii energiei in baterii si optiunile mai clare de alegere pentru consumatorul final indica de multa vreme emergenta unui sistem energetic radical nou, spune Valeriu Binig, Partener EY Romania, care adauga…

- ”Aș vrea sa spun o analiza foarte scurta, ca fost politician, nu ca analist politic, in mai multe puncte. In context: Președintele Iohannis s-a convins anul trecut cand, in tot demersul sau pentru apararea justiției, este tradat de catre PNL. In PNL sunt oameni la fel de vinovați ca cei…

- Se cauta un monstru! Și-a facut de cap marți seara, in comuna Giroc, unde a tarat cu mașina un caine, pe care l-a lasat apoi legat cu lanțul de stalp. Cei care au salvat animalul cer ajutor, pentru ca bestia cu „jeep” alb sa plateasca pentru ce a facut.

- Doi parinți și-au ținut captivi cei 13 copii, in condiții greud e imaginat! Cei mici erau murdari, infometati si tinuti in intuneric. Unii dintre ei erau chiar legati cu lanturi de pat!

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani, au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP. „Nu vrei sa fii un scriitor al mortii. Scrisul presupune…

- Antonia se afla la cea de-a cincea aparitie in aceasta lista, iar in acest an le-a surclasat pe actritele si modelele: Emma Watson, care a detinut primul loc in acelasi clasament intocmit in 2011 si care in acest an ocupa locul 14, Lupita Nyong'o, aflata pe locul 19, Gal Gadot, cunoscuta pentru interpretarea…