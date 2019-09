Tom Hanks va primi Cecil B DeMille Award la Globurile de Aur 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si producatorul Tom Hanks va primi trofeul onorific „Cecil B. DeMille” la ceremonia de anul viitor a Globurilor de Aur, anunța news.ro.„Suntem mandri sa anuntam ca actorul, regizorul si producatorul Tom Hanks va primi trofeul «Cecil B. deMille» 2020 pentru impactul asupra industriei…

- Consilierul special si ginerele presedintelui american Jared Kushner va reveni in Orientul Mijlociu la sfarsitul lunii iulie pentru discutii despre planul SUA vizand solutionarea conflictului israeliano-palestinian, conform unui inalt oficial al administratiei Trump, transmite AFP. "Jared Kushner se…

- Statele Unite au anuntat marti o serie de sanctiuni impotriva sefului armatei si a trei responsabili birmani pentru "purificarea etnica" a musulmanilor rohingya, cerand in acelasi timp ca sa fie trasi la raspundere dupa campania lor de violenta, relateaza AFP. Comandantul-sef Min Aung Hlaing, adjunctul…

- Visul american, care presupune implinirea dorintei de a avea o independenta a muncii incununata de bunastare, se gaseste la doi pasi de orice aspirant. Am gasit la Facultatea de Stiinte Economice Informatica si Inginerie din cadrul UVVG Arad studenti fericiti ca au o paleta foarte variata de oferte…

- Federația de la Buenos Aires a cerut companiei care asigura tehnologia video pentru arbitrii turneului sud-american sa se pronunțe asupra acestui subiect delicat. Brazilia - Argentina, SuperClasico sud-american, s-a jucat pe 2 iulie, in semifinalele Copei America, dar albiceleștii contesta și acum victoria…

- Radu Paltineanu, the first Romanian who ever crossed the two American continents on a bicycle, from Alaska - USA to Argentina, after pedaling more than 34,500 kilometers in a expedition that took him more than 3 years to complete, on Tuesday received in Munich the "European Adventurer of the Year…

- Cel de-al patrulea film din franciza animata „Toy Story” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, dupa ce in al doilea sfarsit de saptamana de la debut a generat incasari de aproximativ 58 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, scrie news.ro.In total,…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat sambata, in prezenta omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, ca achizitionarea de catre Ankara a sistemelor de rachete rusesti S-400 este „o problema”,...