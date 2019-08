Stiri pe aceeasi tema

- Norah Jones, starul premiat cu 9 Grammy-uri, continua sa lanseze single dupa single, cel mai recent dintre ele fiind „Take It Away”, o colaborare inedita cu Tarriona Tank Ball. Single-ul a fost produs de Norah și Thomas Bartlett și o gasește pe Norah in ipostaza de a canta atat vocal, cat și la pian.…

- Dupa ce primul sau single a cucerit publicul din Bulgaria si nu numai, ALMA continua colaborarea cu romanul Monoir si lanseaza “Don’t Know”. Prima piesa, “Perfect”, a stat 16 saptamani pe primul loc in topul muzical official din Bulgaria. Printre tarile in care Alma a debutat cu brio se numara Polonia,…

- Taylor Swift le ofera fanilor o surpriza de proporții odata cu lansarea piesei „Archer”, un cadou muzical emoționant, care vine insoțit de vești noi privind mult-așteptatul album – „Lover”, disponibil in format fizic și pe toate platformele muzicale din 23 august. Pre-comanda aici: https://umusic.lnk.to/PreLover…

- YUNGBLUD lanseaza videoclipul piesei „Parents”, un material ce reda același spirit rebel și aceeași carisma inconfundabila, care l-a consacrat pe artistul de doar 21 de ani. Materialul video al „Parents” este o satira adusa relației parinte-copil, ce dorește a scoate in evidența faptul ca diferențele…

- Taylor Swift iși calmeaza fanii odata cu lansarea neașteptata a unei noi piese, „You Need To Calm Down”, material ce transmite un mesaj puternic și va fi inclus pe urmatorul album al superstarului, „Lover”. In completarea noutaților, Taylor a lansat simultan cu piesa și un videoclip, menit a oferi explicații…

- Mabel lanseaza „Mad Love”, single-ul principal extras de pe mult-așteptatul sau album de debut, „High Expectations”, a carui lansare va avea loc pe 2 august. Lansarea piesei „Mad Love” succeda hit-ul „Don’t Call Me Up”, care a transformat-o pe Mabel intr-un veritabil fenomen internațional. Noul material…

- Dupa doi ani de la mult-așteptata lansare a albumului „Witness”, Katy Perry revine in forța și lanseaza single-ul „Never Really Over”. Noul single impresioneaza prin noua imagine pe care Katy o afișeaza – florala, roșcata, cu un look hippie. Prezența lui Katy Perry in videoclipul piesei „Never Really…

- Dupa ce a prezentat publicului intreaga lui “Lista de pacate” formata din 7 piese, Liviu Teodorescu iți spune “Asculta”. Noul single este acea piesa pe care sa o asculți pe repeat, care iți canta sentimentele din suflet atunci cand ești la pamant. Scris și produs de Liviu Teodorescu, single-ul te face…