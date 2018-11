Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul personajului Jack Reacher, Lee Child, a recunoscut ca actorul Tom Cruise e prea scund pentru a-l mai interpreta intr-o noua productie. Starul american a fost inlocuit in reboot-ul pentru micul ecran pentru a mulțumi pe cititorii lui.

- Vești proaste pentru șoferi! Se pregatesc amenzi uriașe pentru cei care parcheaza pe locurile pentru persoanele cu dizabilitati. Este vorba despre o propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. …

- In cartile lui Child, Jack Reacher este descris avand inaltimea de 1,95 m, cu palme de dimensiunea unor farfurii. Iar „Tom Cruise, cu tot talentul sau, nu avea acest fizic", pentru ca masoara doar 1,70 m. Lee Child recunoaște ca a lucrat mult timp cu Cruise, dar accepta acum ca nu era o prezența…

- Personajul Jack Reacher va beneficia de un reboot pentru micul ecran si va fi jucat de un nou actor, informeaza contactmusic.com. Asta pentru ca Lee Child a recunoscut ca Tom Cruise, care a interpretat rolul in doua filme, este prea scund. In cartile lui Lee Child, Reacher este descris avand inaltimea…

- Creatorul personajului Jack Reacher, Lee Child, a recunoscut ca actorul Tom Cruise e prea scund pentru a-l mai interpreta intr-o noua productie. Starul american a fost inlocuit in reboot-ul pentru micul ecran pentru a mulțumi pe cititorii lui. In cartile lui Child, Jack Reacher este descris avand inaltimea…

- Romania e in doliu. Actrita a murit cum a aterizat. Lumea teatrului s-a cutremurat la aflarea acestei vesti proaste.foto A fost una dintre cele mai frumoase actrite al teatrului romanesc de revista. In urma cu 5 ani, Oltita Chirila se muta in America in speranta unui trai mai bun. Aceasta a trait o…

- Fundasul Vlad Chiriches, accidentat in meciul cu Muntenegru, a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior la genunchiul stang, a relevat controlul medical efectuat, luni, la clinica Villa Stuart din Roma, informeaza presa italiana.

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu a declarat, joi, la Punctul de intalnire, ca o noua taxa auto va intra in vigoare la inceputul anului 2019, scrie antena3.ro."Nu se va ține cont doar de norma de poluare. Specialiștii au luat in considerare inclusiv cilindreea, tot. Trebuie pe toate…