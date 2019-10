Tom Cruise caută în Ucraina locuri de filmare pentru un nou proiect cinematografic Actorul, regizorul si producatorul de film a ajuns la Kiev la invitatia lui Zelenski, care l-a primit luni seara in biroul sau, potrivit unui comunicat. Pe parcursul intrevederii, Cruise i-a spus presedintelui Ucrainei ca ''este interesat de locuri din Ucraina pentru filmarea unuia dintre noile sale proiecte cinematografice''. La randul sau, Zelenski i-a relatat actorului ''propria sa experienta'' in lumea filmului. Liderul de la Kiev, in varsta de 41 de ani, si-a castigat popularitatea ca actor in serialul de televiziune 'Slujitorul poporului', in care a jucat rolul unui profesor de istorie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

