- Personajul Jack Reacher va beneficia de un reboot pentru micul ecran si va fi jucat de un nou actor, dupa ce creatorul Lee Child a recunoscut ca Tom Cruise - care a interpretat rolul in doua filme - este prea scund, scrie news.ro.In cartile lui Child, Reacher este descris avand inaltimea de…

- Celebrul tenor s a nascut la Modena, in nordul Italiei, pe 12 octombrie 1935. A murit tot la Modena, in urma unui cancer la pancreas, pe 6 septembrie 2007. In copilarie a facut mult sport, fiind si la o varsta inaintata pasionat de fotbal, tenis si calarie.Primele influente muzicale provin de la inregistrarile…

- Celebrul luptator de K1, Catalin Moroșanu, a intervenit in disputa iscata in interiorul PNL dupa referendum, atacand-o extrem de dur pe Alina Gorghiu. Mai puțin știut este faptul ca Moroșanu se numara printre liderii PNL Iași, fiind și consilier județean. The post Luptatorul Moroșanu lovește și in afara…

- Unchiul Hans a ajuns in Pitești! De notat ca de joi, 4 octombrie, esti așteptat la cel mai mare festival al berii din Romania. Oktoberfest poposeste timp de patru zile si la noi in oras, spre bucuria pasionatilor. Astfel, in perioada 4-7 octombrie, in cortul montat in Piata Primariei, vor fi disponibile…

- Dr. Nandi este o emblema a medicinii in Statele Unite ale Americii, dar și in India, țara sa natala. Realizator al talk-show-ului Ask Dr. Nandi, prezentatorul, care detine și un premiu Emmy, vine in Romania și va putea fi urmarit in excusivitate la Antena 1, dar și pe AntenaPlay.

- Actorul Jared Leto, in varsta de 46 de ani, care și-a caștigat milioane de fani dupa ce l-a interpretat pe Joker in filmul “suicide squad”, a avut o apariție de senzație la aeroport dupa ce a fost fotografiat purtand un hanorac roz cu numele celor mai bogate supermodele.

- Regretatul chef american Anthony Bourdain, decedat in luna iunie la varsta de 61 de ani, a fost recompensat postum duminica cu mai multe distinctii Emmy pentru emisiunea sa de la CNN despre calatorii si mancare ''Parts Unknown'', in cadrul galei Creative Arts Emmys, care premiaza realizarile…