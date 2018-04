Tolo.ro: El este CONSILIERUL care s-a dat la radio drept admirator al ministrului sportului

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute un sobolan a fost vazut plutind pe luciul apei bazinului din incinta complexului Lia Manoliu, asta in vreme ce copiii isi desfasurau antrenamentele acolo.Luni, Ioana Bran, Ministrul Tineretului si Sportului, a ajuns in complexul Lia Manoliu, incercand sa ia o decizie, alaturi…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a reacționat vineri, la Antena3, dupa ce in presa a aparut informația ca aceasta și-a pus doi consilieri platiți din bani publici sa sune la o emisiune și sa se dea drept admiratori ai acesteia.„Nu am cunoștința de așa ceva, dar mi se pare totuși…

- Ioana Bran a fost invitata emisiunii Tribuna zero, realizata de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM. Pe parcurs, ministrul a avut serioase probleme, fiind evident ca nu stapanește domeniul sportului. Cine este IOANA BRAN, ministrul propus al Tineretului si Sportului. Ce realizari are in CV la varsta…

- Jurnalistul Catalin Tolontan scrie ca Alex Ciuca și Florin Mulcuțan, consilerii ministrului Tineretului și Sportului, au sunat la emisiunea de la radio și dupa ce s-au dat drept alte persoane, au felicitat-o pe aceasta și i-au adresat intrebari stabilite dinainte. Astfel, in minutul 17 al emisiunii,…

- Programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri, a fost lansat la Guvern in prezenta prim-ministrului Viorica Dancila, fiind asteptati sa participe 3.000 de etnici romani din afara granitelor, elevi, tineri, studenti. In cadrul evenimentului, ministrul…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), va lansa, miercuri, la Guvern, programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. Potrivit unui comunicat al remis AGERPRES, la eveniment vor participa…

- Stadiul pregatirilor pentru gazduirea meciurilor de la EURO 2020 a fost discutat miercuri, intr-o noua intalnire a factorilor implicati, care a avut loc la sediul Ministerului Tineretului si Sportului. ''Astazi la sediul MTS a avut loc o noua intalnire din seria celor dedicate pregatirilor pentru…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, miercuri, dupa intalnirea cu reprezentantii FRF, ai Primariei Capitalei si cu Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului, ca nu exista motive de indoiala in ceea ce priveste organizarea celor patru meciuri de la EURO 2020. "A fost…

- Elisabeta Lipa ii arunca manușa Ioanei Bran. Șefa canotajului vrea sa știe de la ministrul Tineretului și Sportului daca se dorește sa se mai faca performanța in Romania și ce masuri se iau in acest sens.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, caree s-a intalnit, vineri, cu ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, si cu fostul international Gheorghe Popescu, pentru discutii privind proiectele pe care municipalitatea le pentru Turneul Final UEFA Euro 2020, sustine ca pana in prezent nu exista intarzieri,…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Suntem in grafic cu toate pregatirile pentru Turneul Final UEFA 2020, nu exista intarzieri si colaboram indeaproape cu delegatiile UEFA care verifica desfasurarea actiunilor prevazute in program Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi la sediul Municiplaitatii…

- La Guvern a avut loc luni o conferința de presa in care s-a vorbit despre stadiul lucrarilor de modernizare și construcție a celor patru stadioane bucureștene in vederea Campionatului European din 2020. Au fost prezenți Ioana Bran, noul Ministru al Sportului, Gica Popescu, unul dintre consilierii ministrului,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, se razboieste de cativa ani cu ANAF, intr-un proces in care este vizata firma familiei sale, Alco Rom SRL. Conflictul a izbucnit in 2013, iar...

- Patinoarul acoperit din Targu Secuiesc, a carui constructie a inceput in urma cu aproape 12 ani, a fost inaugurat oficial sambata seara, in cadrul unei ceremonii la care au participat, printre altii, vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, si reprezentanti ai Federatiei…

- Schimbarea conducerii Ministerului si Sportului pare sa fi adus modificari si in ceea ce priveste finantarea federatiilor si a entitatilor sportive aflate in subordinea acestuia. Este vorba de reduceri de bugete, unele fiind serios diminuate. In ceea ce priveste federatiile sportive,…

- Consilierii locali baimareni au decis ca e cazul sa mai dea o lovitura orasului. Slugile lui Catalin Chereches, obedientii alesi reprezinte interesele urbei, au cedat FARA NICIO GARANTIE si TOTAL NECONDITIONAT simbolul sportiv al Baii Mari. Cu toate ca Ministerul Tineretului si Sportului a precizat…

- Sursele Realitatea TV au indicat ca noul ministru al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, arunca în aer tot ce înseamna federatii sportive cu mari merite, dar si cu potential de medalii la campionate europene, mondiale si la Jocurile Olimpice.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, ce au debutat astazi la pranz. Cei 28 de sportivi se alatura celorlalți 2.925 de participanți ce vor concura pentru un loc pe podium la…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care debuteaza vineri. ''A mai ramas o singura zi pana la inceperea Jocurilor Olimpice de iarna…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, anunța intr-o declaratie de presa ca este in desfasurare o analiza a activitatilor din minister, a stadiului de implementare si de eficientizare a echipei.

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, și-a prezentat prioritațile pe care le are la carma instituției. Declarația a fost postata pe site-ul ministerului (www.mts.ro). „Tinerii si sportul sunt domenii vitale pentru o societate care doreste sa fie cunoscuta international si vrea sa aiba generatii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, intr-o declaratie de presa remisa AGERPRES ca este in desfasurare o analiza a activitatilor din minister, a stadiului de implementare si de eficientizare a echipei. ''O analiza interna a activitatilor din minister, a stadiului…

- Noul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a subliniat increderea pe care o are in noua echipa guvernamentala. Totodata, ministrul a vorbit și despre principalele sale prioritați in acest mandat in Guvernul Romaniei. „Cred cu tarie ca aceasta echipa are capacitatea de a finaliza cu succes…

- Noul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a depus in aceasta seara (azi, 29 ianuarie) juramantul de investire. Ceremonia a avut loc la ora 19.30, la Palatul Cotroceni. Ioana Bran este cel mai tanar ministru al noului Cabinet de la Palatul Victoria. Ministrul Tineretului și Sportului a absolvit…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a primit azi, 29 ianuarie, aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Parlamentarul satmarean, Ioana Bran, a primit avizul favorabil al celor doua comisii parlamentare de invatamant,…

- Ioana Bran, cea care ar putea deveni luni ministru al Tineretului și Sportului, nu are nicio legatura cu sportul. Tanara provine dintr-o familie foarte bogata din Satu Mare, tatal ei fiind patronul distileriilor Bran. Aceasta are 31 de ani și s...

- Propusa ministru al Tineretului si Sportului, Ioana Bran a precizat ca daruirea si sacrificiul aratate de Simona Halep in finala pierduta ieri, la Openul Australiei, i-a unit pe romani. „Am vazut un popor unit in jurul unui simbol national, iar asta ma determina sa acord o atentie deosebita ambasadorilor…

- Ministrul propus al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a scris, sambata, pe Facebook, a vazut un "popor unit in jurul unui simbol national", ea subliind ca acest lucru o determina sa acorde atentie deosebita "ambasadorilor" Romaniei, care sunt sportivii de performanta".

- Deputatul PSD Ioana Bran, propusa ministrul Tineretului si Sportului, a transmis vineri, pe contul sau de Facebook, ca nu se lasa pana cand nu va reda sportului romanesc demnitatea pe care o merita, propunandu-si sa fie un ministru care va uni. "Voi fi un ministru care se va dedica in…

- Ioana Bran, propunerea pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului s a nascut pe 31.10.1986, la Satu Mare Conform CV ului postat pe cdep.ro, Ioana Bran a urmat urmatiarele studii si specializari:2008 Universitatea Babes Bolyai , Cluj Napoca, Facultatea de Stiinte Economice2010 Universitatea…

- Deputatul social-democrat Ioana Bran a fost desemnata sa preia fraiele Ministerului Tineretului și Sportului. Lista cu noii miniștri a fost prezentata și votata in cadrul ședinței de azi, 26 ianuarie, al Comitetului Politic Executiv al PSD. Ioana Bran este absolventa Facultații de Stiinte Economice…

- Componenta Guvernului condus de premierul Viorica Dancila a fost stabilita, vineri, de PSD. Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse News.ro : Paul Stanescu – ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh – secretar general al Guvernului Rovana…

- O tanara de numai 31 de ani din Satu Mare este in carti pentru a prelua mandatul de ministru al Tineretului si Sportului. Ioana Bran este actualmente secretara a Camerei Deputatilor si are o carte de vizita impresionanta. A intrat in politica in anul 2010, iar la alegerile din 2012 a castigat un mandat…

