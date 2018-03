Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea suferea, la inceputul lui 2015, o prima umilința! Vazuta ca fiind ce mai puternica femeie din Romania, dupa ce in mandatele lui Traian Basescu a fost consilier și ministru, Udrea avea sa ajunga in pușcarie, in urma unor dosare instrumentate de DNA. Inainte de a merge dupa gratii, Udrea…

- Presedintele Senatului si lider al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, vineri, la Arad, ca saluta decizia SRI de desecretiza protocoalele de colaborare cu Parchetul General. Tariceanu a vorbit și despre parțile din jurnalul Elenei Udrea publicate de jurnalistul Ion Cristoiu, spunand ca notele…

- Radu Banciu a ironizat-o pe Elena Udrea, in emisiunea sa "Lumea lui Banciu", dupa ce Ion Cristoiu a publicat noi fragmente din jurnalul pe care aceasta i l-a inmanat, publicare ce apare fix la o zi dupa ce s-a scris de problemele de sanatate pe care le-ar avea."Elena Udrea, bolnava saraca…

- Dezvaluiri incredibile despre George Maior, Florian Coldea, Sebastian Ghita si Traian Basescu, pe blogul personal al jurnalistului Ion Cristoiu. Acesta a publicat un nou fragment din jurnalul Elenei Udrea, despre care spune ca ar fi fost scris in perioada 2014-2015.

- Jurnalistul Ion Cristoiu a publicat joi seara fragmente din jurnalul secret ținut de Elena Udrea și inmanat acestuia. In cele 8 pagini publicate din jurnalul Elenei Udrea se menționeaza și numele a mai multor jurnaliști care erau apropriați de fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, anunța B1tv.…

- Elena Udrea scria inca din 2014, in jurnalul propriu, ca Liviu Dragnea juca la doua capete si colabora cu Florian Coldea pentru a-i lua locul lui Victor Ponta. Jurnalistul Ion Cristoiu publica joi seara, pe blog, o fragment incendiar din jurnalul fostei blonde de la Cotroceni.„In lupta care…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a facut noi dezvaluiri incredibile despre Florian Coldea, ex adjunctul Serviciului Roman de Informatii (SRI). Ghita a povestit in interviul video acordat la Belgrad lui Ion Cristoiu ca Florian Coldea inspira teama. Totusi, Ghita sustine ca adjunctul SRI primea…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, continua seria dezvaluirilor din interviul video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita vorbeste despre relatia dintre Elena Udrea si servicii. Aceasta ar fi fost filata de catre cei din SRI care ar fi incercat sa o izoleze de fostul presedinte, Traian Basescu.Citește…

- Elena Udrea, despre noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Fostul ministru Elena Udrea a avut o noua reacție, dupa noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea infirma zvonul conform caruia ar fi vrut sa preia postul Realitatea TV, spunand ca Sebastian Ghița e…

- "Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.…

- Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul zilei, ca pozele cu Elena Udrea si Alina Bica la Paris au aparut pentru ca Udrea sa nu ajunga presedinte, pentru ca aceasta ar fi urmat sa il numeasca premier pe Traian Basescu. Sebastian Ghita a vorbit, intr-un interviu acordat lui Ion…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, incepe un razboi de la distanta cu actualul senator, Traian Basescu. Intr-un nou episod al interviului video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad, Ghita a dezvaluit ca in ultimele luni de mandat prezidential al lui Traian Basescu fostul sef al statului nu mai avea…

- Elena Basescu a infirmat, de mai multe ori, ca intre ea și primul sau soț, Bogdan Ionescu, ar fi probleme! A infirmat pana a ajuns la divorț de tatal celor doi copii ai sai. Apoi, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a spus ca nu are nicio relație. Asta, pana cand a fost fotografiata…

- Tudor Chirila a taxat-o pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a infirmat ca urmeaza o remaniere guvernamentala, ci, mai degraba, va avea loc o evaluare a miniștrilor, in interiorul Coaliției."Cica doamna Viorica Damncila nu face remaniere guvernamentala, ci evaluarea ministrilor. Sincer, cred…

- Sebastian Ghita, inculpat pentru fapte de coruptie, a declarat, intr-un interviu acordat lui Ion Cristoiu, faptul ca fostul presedinte Traian Basescu ar fi recunoscut faptul ca ar avea inregistrari ale discutiilor cu Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi.

- Sebastian Ghița a precizat, in cel de-al patrulea episod al interviului acordat lui Ion Cristoiu ca Traian Basescu deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, care probeaza ilegalitați ale reprezentanților de la varful statului

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile in ultimele saptamani, avand in vedere mai ales dezvaluirile facute de fostul deputat Sebastian Ghița, in interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu. Fostul șef al statului, Traian Basescu, a vorbit despre relația tensionata…

O noua criza este posibil sa vina, dar riscul pentru Romania este sa nu o perceapa ca pe o oportunitate, a declarat, joi, Steven van Groningen, presedinte si CEO al Raiffeisen Bank, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit.

Sindicatul polițiștilor europeni (EUROPOL) a facut publica o stenograma a discuției dintre liderii sindicali ai polițiștilor, care doreau organizarea unui miting de amploare pe data de 24 martie. In aceste discuții, liderii sindicali se cearta ca la ușa cortului pentru contribuția pe care trebuie

Companiile cu capital majoritar sau integral de stat ar putea fi obligate sa participe la licitatiile publice organizate de autoritatile publice, potrivit unei propuneri anuntate joi de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Curtea Constitutionala a decis atunci, cu scorul de 6-3, ca referendumul pentru demiterea presedintelui Traian Basescu este invalid. Decizia inseamna ca presedintele suspendat Traian Basescu trebuie sa fie repus in functie, dupa ce decizia CCR va fi comunicata Parlamentului si va fi publicata in…

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu și președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, au avut un schimb acid de replici, in direct la Antena 3. Totul a inceput, dupa ce Gigel Știrbu a afirmat ca emisiunea "Romania 9", moderata de Ionuț Cristache la TVR s-a transformat intr-o "Hazna".

Președintele Klaus Iohannis a cerut in cadrul evenimentului „Romania la Centenar" ca intreaga clasa politica sa se uneasca și sa faca un plan pentru a sarbatori așa cum se cuvine 100 de ani de Romania.

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, trage un puternic semnal de alarma, in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat la Palatul Cotroceni. Acesta susține ca fondurile pentru acest eveniment sunt foarte reduse și daca nu ne trezim in maxim o luna de zile, festivitațile de Centenar…

Fugarul Sebastian Ghița i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu, iar jurnalistul i-a cerut sa ii arate celebra fotografie pe care Ghița susține ca o are cu Laura Codruța Kovesi, la el acasa. Ghița a refuzat sa arate fotografia public, insa i-a aratat o imagine pe telefon lui Ion Cristoiu.

Fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacșu, a explicat ca in anul 2013, cand s-a pus problema numirii procurorilor de rang inalt, numirile au venit in plic. Neacșu arata ca in aceste numiri s-a simțit implicarea brutala a SRI.

Fostul șef al PP-DD, jurnalistul Dan Diaconescu, a fost eliberat in noiembrie 2017, dupa ce și-a ispașit parte din pedeapsa de cinci ani și șase luni de inchisoare. In ciuda faptului ca a fost eliberat, Diaconescu are interdicția de a face declarații publice, așa ca el comunica prin intermediari.

- Primul interviu video cu Sebastian Ghita dupa fuga fostului deputat a dezvoltat un scandal imens. Pe langa dezvaluirile fostului deputat fugit din Romania la finalul lui 2016, interviul a declansat si un scandal de presa. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul Ion Cristoiu…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat astazi, decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa dat publicitații de Agerpres.ro. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat…

- PSD sta pe un butoi de pulbere. Mai sunt mai putin de doua zile pana la Congres, dar mai multe voci din partid critica organizarea acestuia, dar si actuala conducere a formatiunii. Rares Bogdan de la Realitatea TV intervine in scandalul celui mai mare partid din Romania. Vedeta Realitatea TV ii distruge…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat, joi, o fotografie facuta in timp ce le oferea flori jurnalistelor acreditate la Cotroceni. „8 Martie, o zi speciala in care daruim cu placere flori femeilor si le aratam, o data in plus, respectul si pretuirea noastra. La multi ani!”, a scris…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ceea ce poate marturisi Liviu Dragnea despre întâlnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI - la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dîncu, Kovesi, Georgescu, Ghita

Acuzatii grave dupa sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Magistratii au respins cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la DNA. A fost un aviz negativ dat cererii lui Tudorel Toader. In direct la Romania TV, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur aceasta hotarare.

- Romania sub asalt | Editorial de Rares Bogdan Parțial in dezacord cu cel etichetat dușman de clasa, ca sa pui la punct o mașinarie infernala pentru a ingenunchea un stat trebuie sa fii foarte inteligent și sa faci parte dintr-o conspirație geostrategica. Dragnea și Tariceanu nu se califica.…

- Gazda ultimei editii (23-30 sept., 2017) a competitiei sportive internationale “Invictus Games” a fost orașul canadian Toronto. La ea au participat pentru prima oara militari romani, invalizi și raniti in razboiul impotriva terorismului. Intre cei 550 de sportivi, din 17 tari cu armate NATO, echipa…

- Fostul Președinte al Romaniei, Traian Basescu, și lider al PMP, a precizat ca directorul SPP poate fi numit de Președintele Romaniei, dar numai la propunerea adoptata prin consens de CSAT, unde PSD are șapte ministri „care vor executa dispozitiile lui Daddy la numirea sefului SPP si nu pe ale sale.”

- "Directorul SPP poate fi numit de Presedintele Romaniei, dar numai la propunerea adoptata prin consens de CSAT. Din pacate, se pare ca Iohannis nu a inteles ca in CSAT are sapte ministri PSD care vor executa dispozitiile lui Daddy la numirea sefului SPP si nu pe ale sale. Directorul SIE se…

- Traian Basescu nu poate trece peste momentul desemnarii Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. In opinia fostului președinte, actualul șef al statului a ratat ocazia de a face o serie de ințelegeri cu PSD, pentru a-l impiedica pe Liviu Dragnea sa acapareze toate instituțiile statului.„Presedintele…

- "Vom vedea, dar atunci va fi prea tarziu! De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca "intelepciunea" lui Iohannis in evidentul noncombat de la numirea doamnei Viorica Vasilica Dancila. Argumentul suprem este invocarea art. 103 din Constitutie, fals interpretat de artistii dezinformarii…

- "Argumentul suprem este invocarea art. 103 din Constitutie, fals interpretat de artistii dezinformarii si santajul mincinos al suspendarii. In realitate, Presedintele Romaniei avea marja constitutionala suficienta pentru a respinge nominalizarea facuta de Daddy. Poate coristii reusesc…

- Dezvaluiri incendiare ale jurnalistului Ion Cristoiu la Romania TV. Acesta a ironizat propunerea de premier a celor de la PSD. Cristoiu spune ca Liviu Dragnea si-a gasit, in sfarsit, un 'Emil Boc' propriu, facand aluzie la relatia dintre Traian Basescu si fostul premier.Citește și: Angajații…

- Fostul președinte Traian Basescu, intr-o postare intitulata “Romania sfasiata de hienele din PSD”, vorbește despre actualul scandal dintre ministrul de Interne și premierul Tudose. Basescu spune ca partidul social-democrat a devenit un risc pentru securitate iar țara este intr-o decredibilizare totala…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

