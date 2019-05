Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, marti, la Vaslui, ca subiectul eventualei sale candidaturi pentru functia de presedinte al Romaniei va fi transat dupa alegerile europarlamentare, inclusiv printr-o discutie cu aliatii de la guvernare, social-democratii. Declaratia sa survine in contextul in care …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre pregatirea formatiunii pentru alegerile europarlamentare, relatia cu Viorica Dancila si restructurarea Guvernului, precum si despre procesul sau de la Curtea Suprema, proces in care va afla sentinta pe 27 mai.

- Bucuresti, 7 mai /Agerpres/ - Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, afirma ca nu mai este "fezabila" o dezbatere in Parlament referitoare la restructurarea Guvernului. Intrebat, marti, la Parlament, daca a mai avut o discutie cu premierul pe aceasta tema, in conditiile in care…

- "In coalitie, la noi in partid, am sustinut aproape toti ca cea mai eficienta procedura este remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului si erau mai multe variante de schimbare a structurii Guvernului, nu ceva spectaculos, ceea ce ar fi facut ca, teoretic, Iohannis sa nu mai…

- Eugen Nicolicea este absolvent a doua facultati, Electronica si Dreptul, potrivit CV-ului. Adevarul.ro a dezvaluit ca Nicolicea a facut Dreptul cand avea 50 de ani, la Universitatea Spiru Haret, filiala din Drobeta Turnu Severin, forma de „Invatamant la Distanta”. Nascut in 1956, Nicolicea…

- Victor Ponta și Iulian Fota, conferentiar la Academia SRI și fost consilier prezidențial pentru securitate naționala, au susținut, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai are viza pentru a merge in Statele Unite ale Americii. Citește și: Cine sunt reprezentanții societații civile pe care…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a susținut marți ca in perioada urmatoare autoritațile publice vor fi incurajate sa foloseasca mașini cu emisie redusa. De asemenea, Dancila a mai spus ca la nivel european au fost obținute mai multe drepturi pentru muncitori și lucratori.Citește și: Viorica…

- Lia Olguța Vasilescu va fi consilier al premierului Viorica Dancila, pe probleme de infrastructura. Anunțul a fost facut de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Gorj. El a vorbit despre drumul expres Pitesti-Craiova, care este prioritar in perioada urmatoare. "Exista deja la Ministerul Transporturilor…