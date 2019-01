Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost ranite la Tokyo, dupa ce un barbat a intrat cu o duba intr-o multime adunata sa celebreze Anul Nou pe una dintre cele mai populate strazi ale orasului, scrie AFP. Atacatorul a fost prins.

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total zece persoane, intre care doi copii. Agresorul nu a fost...

- Totul a inceput pe varianta Brailei, acolo unde suspectul ar fi injunghiat un barbat și i-a furat mașina, scrie observator.tv. A condus apoi pe mai multe strazi…