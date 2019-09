Todome își mărește echipa Todome iși marește echipa. Todome este o companie din Oltenia, care iși desfașoara activitatea in domeniul metalurgic. Fabrica sa de producție se afla in comuna Leu, județul Dolj. Experiența noastra de peste zece ani in fabricarea construcțiilor metalice și parților componente ale structurilor metalice este unul dintre criteriile care iși pun amprenta asupra calitații produselor […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

