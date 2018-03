Todea: „Băieţii au crezut în șansa revenirii” Directorul tehnic al aradenilor, Ionut Popa a explicat, la randu-i: „Cand nu pierzi, indiferent unde și impotriva cui joci, eu zic ca faci un pas in fața. Mai mic, e adevarat, dar in fața. La pauza, chiar le-am spus jucatorilor sa se mobilizeze ca vor caștiga meciul, sa aiba mai mult curaj, iar in repriza a doua eu zic ca am dominat și am și reușit sa marcam doua goluri”. La randul sau, antrenorul celor de la CS Balotesti, Augustin Calin a declarat: „Sunt doua puncte pierdute, ținand cont de joc, am condus și am controlat tot meciul. Pacat ca nu reușim sa ne menținem concentrarea. Este… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Tanarul are 24 de ani, iar magistrații de la Tribunalul Caraș-Severin au emis pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru trafic de droguri. Traficantul a fost depistat de Polițiștii Secției 3 din Timișoara. „Pe numele acestuia, Tribunalul Caraș – Severin a…

- Sistemul inteligent de management al traficului a cedat din nou, joi, la Timișoara. Semafoarele s-au oprit in tot orașul din cauza unei pene de curent, spun polițiștii. Timișorenii sancționeaza incompetența autoritaților in rezolvarea problemei. „Se circula mai rau ca in India la Rebreanu…

- Inlocuit in minutul 63 cu Barberis, romanul Adrian Stoian a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren. Olteanul a marcat in minutul 23 golul de 2-0, iar evolutia sa l-a facut pe Zenga sa vorbeasca la superlativ, intr-o interventie la SkySport. “La antrenamente toti jucatorii…

- S-au inscris pana in acest moment un numar de 180 de participanți din Reșița și Caransebeș, care vor concura la ștafete sportiv-distractive. Evenimentul este organizat in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și Asociația Județeana de Natație și Pentatlon Modern. Toți participanții…

- Practic, este vorba despre utilajele de gunoi achizitionate deja in cadrul master planului de gestionare a deseurilor. Dar, desi au fost noi la momentul cumpararii, acestea stationeaza de ani de zile, iar acum au nevoie de o verificare amanuntita pentru a intra in folosinta. Suma pe care CJA estimeaza…

- Expoziția „The Unpleasant Show”, curatoriata de AA Jecza și Simona Abagiu, aduce impreuna noua artiști contemporani intr-un proiect expozițional inedit, explorand (non)limitele desenului in cotidian și plasarea sa in practicile artistice contemporane. „Cu o istorie la fel de vasta…

- Iata comunicatul emis de Prefectura in acest sens: „Serviciul Public Comunitar de Inmatriculare a Vehiculelor Oradea din strada Republicii, nr. 24, Oradea, se muta temporar incepand de luni, 12 Martie 2018, in sediul situat pe strada Dunarea, nr. 2, Oradea (sediul pentru emiterea permiselor auto).…

- Jucatorul oradean, in varsta de 30 de ani, revine astfel la echipa la care s-a consacrat ca baschetbalist. Intelegerea dintre cele doua parti este valabila pana la finele actualului sezon. Lazar Laszlo a fost crescut si format la CSS LPS Bihorul, sub indrumarea antrenorului Dragos…

- Asta pentru ca, la noi, a devenit aproape un obicei ca iluminatul public sa fie aprins ziua. Si nu din vina Primariei Resita, care are doar becurile. Curentul e de la Enel. Joi, 22 februarie, spre exemplu, desi s-a ajuns la orele amiezei, becurile Primariei, alimentate cu spor de cei de la…

- Incepand de miercuri, 21 februarie, la intrarea in Primaria Municipiului Arad, e afisat Proiectul de hotarare privind unele masuri de asigurare a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Arad. Proiectul propune aprobarea Studiului de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea…

- Cu acest prilej, marti, 20 februarie 2018, la sediul Centrului Militar Judetean a avut loc o adunare festiva, la care au participat reprezentantii tuturor institutiilor din Caras-Severin, in frunte cu presedintele Consiliului Judetean, Silviu Hurduzeu si prefectul Matei Lupu. In cadrul evenimentului,…

- Barbatul s-a prezentat luni la sediul central al Loteriei pentru a-si revendica premiul in valoare de 9.325.973,81 lei. El joaca de multi ani la Loto 6/49, insa ocazional. A declarat ca din luna decembrie a inceput sa joace frecvent, sperand ca va castiga in curand. Pe biletul norocos…

- Petru Daniel Bogdan ar fi incercat sa il ucida cu mașina pe prietenul fostei sale iubite. Romanul a fost condamnat pentru tentativa de omor in luna aprilie a anului trecut, in urma unui eveniment violent care a avut loc in districtul german Rheinfelden/ Lorrach, scriu jurnaliștii de…

- „Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș s-au deplasat de urgența la adresa indicata și au acționat imediat pentru limitarea propagarii incendiului. Pentru lichidarea completa s-a acționat timp de aproximativ trei ore și a fost necesara decopertarea acoperișului uneia…

- Magazinul Little Rose, situat in zona hypermaketului, isi doreste sa fie alaturi de clienți in fiecare etapa din viata copilașilor, de aceea produsele lor sunt destinate bebelusilor, dar si copiilor pana la varsta de 8 ani. Conceptul Little Rose a luat naștere din pasiunea pentru frumusețea…

- Dar, iata cum se prezinta situatia la zi in Superliga… 1.Steaua Bucuresti 18 18 0 0 54 2.Sportul Studentesc 20 15 0 5 45 3.CSM Digi Oradea 18 14 0 4 42 4.Dinamo Bucuresti 18 11 0 7 33 5.Rapid Bucuresti 18 8 0 10 24 6.CS AMEFA Arad 16 4 1 11 13 7.Poli…

- Leo Grozavu e oficial, cu acte, antrenor la ACS Poli Timisoara. Sub privirile presedintelui Radu Birlica si ale impresarului Cristea Opria, membru in Consililul Director al clubului alb-violet, el a semnat contractul prin care va prelua conducerea tehnica a echipei timisorene. Clubul…

- In clasamentul dat publicitații luni, tenismena din Ștei a ajuns pe locul 166 cu 351 de puncte, grație celor 13 puncte cucerite la turneul de 100.000 de dolari de la Midland (SUA), unde s-a oprit in faza optimilor de finala. Este cea mai buna poziție ocupata pana acum de Irina Maria Bara,…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 5.20 pe raza localitații Coșevița. Un autoturism s-a ciocnit violent de un autotren, iar trei persoane au fost ranite. „La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autosanitara…

- Fericire mare, pentru angajații din Timiș. Datele Direcției Regionale de Statistica Timiș arata ca salariul mediu net pentru luna noiembrie a sarit brusc cu nu mai puțin de 254 de lei, de la 2.495 de lei in octombrie la 2.749 de lei in noiembrie. Evoluția spectaculoasa s-a datorat mai ales…

- Veștile specialiștilor ii ingrijoreaza pe localnicii Parisului. In acest weekend nivelul raului Sena va crește in continuare, fiind estimata o creștere finala de 6 metri peste nivelul normal. Apele deja au invadat strazile metropolei franceze, subsolurile au fost inundate, iar afacerile…

- „In momentul acrosajului, femeia circula pe partea carosabila, in aceeasi directie de deplasare, impingand o bicicleta fara pedale, pe care se afla un minor de doi ani, din Astileu”, au transmis oamenii legii. Mamica a suferit multiple leziuni, pentru ingrijirea carora a fost internata in…

- Șteianca a participat la turneul de 25.000 de dolari pe zgura de la Orlando (SUA), la care a avut statut de favorita numarul 2. In primul tur, Irina a invins-o fara probleme pe Victoria Rodriguez (Mexic, 22 de ani, locul 291 WTA) Surprinzator, steinca a cedat in turul II in fața unei tenismene…

- Cuplul romano-sarb a fost invins, cu scorul de 7-6 (5), 6-4, de echipa Rajeev Ram/Divij Sharan (SUA/India), cap de serie numarul 16, dupa o ora și 31 de minute de joc, alegandu-se cu un cec in valoare de 18.500 de dolari australieni (12.000 de euro). Copil, locul 92 ATP, a fost intrecut, tot…

- Lucrarile de reabilitare sunt gata de start și, cel mai probabil, pana la finalul acestei saptamani se va da ordinul de incepere și fațada va intra in șantier. Fondurile pentru reabilitare provin din bugetul CJ Timiș, iar valoarea lucrarilor, care se vor intinde pe doi ani, ajunge la aproximativ…

- Robert John Burck, in varsta de 47 de ani si supranumit ‘Naked Cowboy’, a fugit de frigul de pe coasta de est a SUA pentru a-si plimba fizicul si tinuta sa obisnuita – boxeri, cizme, palarie si chitara – prin centrul istoric al capitalei mexicane. Aici a facut deliciul…

- Copil a fost depașit de francezul Gilles Simon (33 ani, 57 ATP), scor 5-7, 4-6, 3-6, dupa doua ore și trei minute de joc, in care „Tunarul din Carpați” s-a remarcat cu 12 ași. Aradeanul, care in 2017 a pierdut in primul tur al calificarilor de la AO, s-a impus in singura confruntare directa…

- „In acest moment s-a inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin un dosar penal privind suspiciunea comiterii infractiunii de omor. In cauza se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor sub indrumarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Conform datelor oferite de GPeC (cea mai mare comunitate a magazinelor online din Romania), in 2017 romanii au cheltuit in medie 7,67 milioane de euro pe zi in mediul online. Raportat la nivelul UE, comerțul online din Romania este inca la un nivel mic. Totuși, dezvoltarea acestui sector…

- Incidentul s-a petrecut in timpul unei curse de Anul Nou, intre Londra și Mumbai. Compania aeriana indiana a luat masuri de abia marți, cand a decis sa-i dea afara pe cei doi piloți iresponsabili. In timpul zborului, cei 324 de pasageri aflați la bordul avionului au asistat la o cearta…

- „Pentru Bihor, am avut o discutie cu dl ministru Bodog, care m-a informat ca s-a finalizat achizitia accelatorului liniar pentru Centrul Oncologic Oradea, in valoare de 5,2 milioane de lei, cu bani de la Banca Mondiala. Agentia Europeana pentru Energie Nucleara de la Viena a dat caracteristicile…

- ANP a prezentat datele referitoare la eliberarea deținuților pentru care se aplica legea recursului compensatoriu, aferente perioadei 19.10.2017 – 07.01.2018. Pe porțile penitenciarelor au ieșit 941 de persoane condamnate, care acum sunt libere fara restricții. In același timp, alte…

- Duminica, 7 ianuarie, in jurul orei 15.00, copilul a fost dat disparut printr-un apel la 112 care anunța ca baiatul de 9 ani s-a indepartat de tatal sau și a disparut in zona satului Stancilova, aparținator de comuna Șopotu Nou. „Sub coordonarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Ca sa nu fie incidente neplacute, jandarmii le recomanda timișenilor care merg la manifestarile religioase sau culturale, in acest weekend, sa respecte indicațiile forțelor de ordine și sa evite sa se implice in conflicte. De asemenea, sa ceara ajutor daca sunt martori ai unor fapte antisociale…

- Majoritatea acestora – 174 la numar – au fost misiuni de asistența medicala de tip SMURD. Pompierii au avut o misiune de descarcerare, trei misiuni de asistența persoane și patru alte intervenții. In perioada menționata pompierii au avut 10 intervenții pentru stingerea incendiilor. Din cele 10 incendii,…

- Zona este cunoscuta sub numele de Skid Row. Aici se gasesc mai multe adaposturi pentru cei care si-au pierdut locuintele, dar care sunt departe de a fi suficiente pentru toti cei care se strang aici. Astfel, s-a ajuns ca de Craciun in Skid Row sa traiasca peste 20.000 de oameni pe strada, fie in…

- Aproape 25.000 de persoane din 115 tari au devenit co-proprietari, reunind mai mult de 1,6 milioane de euro. „Acesta este un record in Franta si, probabil, in Europa, in ceea ce priveste fondurile adunate si (numarul) contributorilor”, a declarat, marti, pentru AFP, Romain Delaume, directorul agentiei…

- Doi reprezentanti ai Aradului au fost inclusi in topuri, Iulia Berar ocupand locul șase la gimnastica artistica – feminin, unde au fost declarate cele mai bune Larisa Iordache și Catalina Ponor, iar Gabriel Bocșer a fost al treilea la categoria gimnastica aerobica. Berar este legitimata…

- „In structura ei, DSP Caras-Severin are si un Laborator de Igiena Radiatiilor, dotat cu aparatura de inalta performanta. Avem specialisti si consideram ca atat judetul Caras-Severin, cat si Hunedoara sunt foarte bine reprezentate de catre laboratorul nostru. Specialistii nostri nu numai ca…

- Aceasta piesa de teatru a fost jucata și de fosta generație in alternativa step by step de la Tinca, in urma cu 5 ani, paatrand tradiția sarbatorilor de iarna. Inspirata din Biblie și din filmul ”Isus din Nazareth”, piesa de teatru prezinta fuga Familiei Sfinte din calea lui Irod,…

- Marți, in jurul orei 13:20, un trecator a sunat la 112 deoarece i s-a parut ceva in neregula cand a trecut pe langa autoturism. La fața locului s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensiva Mobila SMURD. Din nefericire, barbatul nu a mai putut fi salvat. Conform primelor informații,…

- „In calitate de parlamentar, deputat de Arad, am inițiat o serie de amendamente care sa sprijine investițiile din municipiul și județul nostru, strazi, drumuri, reabilitarea rețelei de termoficare, suplimentarea fondurilor pentru Stadionul UTA și pentru zona de turism, care include cele doua…