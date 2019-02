Stiri pe aceeasi tema

- ​„Cum te descurci?” este una dintre întrebarile cele mai generale și frecvente pe care le primesc de când folosesc o mașina electrica zi de zi. E o întrebare atât de comuna încât am zis ca merita sa raspund inclusiv printr-un articol. Sunt convins ca unii…

- Maria Tudorica, o fetita romanca de un an si 5 luni, a fost furata odata cu masina tatalui ei, duminica, in jurul orei locale 16:37, la Londra, iar acum este de negasit. Totuși, autoturismul a fost gasit de Politia britanica, abandonat, dar micuța nu se mai afla in interior. Tatal ei s-a intalnit, astazi,…

- Un grav accident rutier a avut loc in dimineața zilei de duminica, 30 decembrie, in jurul orei 06.00, pe Drumul Județean 193 (DJ193), in centrul localitații Hideaga din județul Maramureș. O tanara de 26 de ani, din Napradea, județul Salaj, care conducea autoturismul, nu a adaptat viteza intr-o curba,…

- O femeie in varsta de 51 de ani, din Ipotesti, a suferit leziuni foarte grave dupa ce a fost lovita violent de o masina in timp ce traversa strada, la iesirea din Ipotesti spre Suceava. Accidentul s-a petrecut vineri dimineata, in jurul orei 7.30, pe DJ 208A, iar momentul impactului a fost surprins…

- Doua accidente rutiere soldate cu decesul a doua persoane s-au produs astazi, odata cu depunerea primului strat consistent de zapada din acest an. Primul s-a produs la Varbilau, in jurul orei 8, unde o femeie in varsta de 70 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa strada prin loc…

- Brigitte Sfat a vorbit despre acest episod la o emisiune tv. Brigitte Sfat, bagata de medici in TRATAMENTE. Diagnostic TERIBIL pentru fosta sotie a lui Ilie Nastase "Anul trecut am incercat sa imi fac o alta relație, dar m-am intors la Ilie. Din pacate, faptul ca i-am recunoscut nu…

- Iubiri temeinice care se vad de la distanta, din gesturi, atingeri, priviri, dar si relatii subrede, ca nu mai poate fi vorba de iubire prea multa la cei care au uitat de ce s-au luat, ce ii ametea, ce ii facea fericiti, ce clipe unice impartaseau. Orice relatie, orice iubire dureaza, ca…

- Zholia Alemi a declarat ca a primit o calificare de medic primar, cand s-a inregistrat prima oara in Marea Britanie, in 1955. Femeia a profesat 22 de ani ca psihiatru, dar abia in luna octombrie e acestui an, a fost prinsa.