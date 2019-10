Stiri pe aceeasi tema

- A fost nunta mare ieri in București! Fata cea mare a lui Gigi Becali, Teodora (24 ani) s-a casatorit cu alesul inimii ei, Mihai Theodor Mincu, un tanar de 28 de ani. Zis și „Printisorul din Dobroesti”. Dupa cununia religioasa ce a avut loc la Biserica Sfantul Spiridon Nou, petrecerea adevarata a inceput…

- La doua zile dupa ce Teodora Becali a devenit doamna Mincu, a avut loc cununia religioasa, dar si petrecerea de nunta! Evenimentul a fost un real succes, iar Gigi Becali, cel mai fericit socru mic! Ginerele, Mihai Theodor Mincu, nu este strain de lumea mondena. Cu ce se ocupa si ce parere are latifundiarul…

- Gigi Becali poarta azi la nunta fiicei sale, Theodora, un costum creat la comanda de Alexandru Ciucu. Mirele a comandat trei costume. Gigi Becali se pregatește pentru una din cele mai speciale zile din ultimii ani: azi va avea loc nunta fiicei sale, Theodora, cu alesul ei, Mihai Mincu. Pentru acest…

- Pe muzica machedoneasca, Gigi Becali a dat tonul distractiei la petrecerea mirilor, care s-a tinut intr-un hotel de lux din centrul Capitalei. Teodora, fiica cea mare a latidundiarului, si-a unit destinele cu alesul ei, tot aroman Mihai Theodor Mincu, zis si „Printisorul din Dobroesti".

- Bat clopote de nunta in familia lui Gigi Becali care, in luna octombrie, va deveni socru mic. Fiica sa, Teodora, se marita cu iubitul sau, iiar la petrecere sunt așteptați peste 700 de persoane. Machidon și el, viitorul ginere a lui Becali este poreclit "Prințișorul din Dobroești" și are parinți bogați.

- Poți conta pe Mihnea Nastase și pe superba lui iubita, Corina Corolevschi, sa fie imbracați la patru ace și pentru o ieșire aparent banala! Mereu vigilenții paparazzii Spynews.ro i-au ochit pe cei amorezi, in timpul unei mese in oraș, care a avut un final, sa zicem, surprinzator!

- O tanara de 22 de ani din AIUD a reprezentat pentru Vocea Romaniei un moment extrem de emoționant. Plina de emoții și cu ochii inchiși, a incantat urechile ascultatorilor cu melodia lui Ed Sheeran – „I see fire” reușind sa intoarca 3 scaune. Mama ei, pe care a pierdut-o in urma cu un an, ii da curaj…