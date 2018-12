Toblerone a devenit halal Fondata in 1908 de catre elvetianul Theodor Tobler, Toblerone a devenit, gratie formei particulare si efectului adictiv, una din cele mai cunoscute ciocolate din lume, genul de produs care se ia cu sacii in zonele duty-free din aeroporturi. Insa, in mare discretie, Toblerone a devenit si o ciocolata buna pentru musulmani, o ciocolata ”halal” pe […] Toblerone a devenit halal is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

