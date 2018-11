Toba de porc traditionala – reteta corecta pastrata de la bunici Toba de porc este un preparat nelipsit pe masa de Craciun. Pentru toba de porc traditionala cureti stomacul de porc de membrana interioara. Cel mai usor se curata cu sare grunjoasa. Il speli, il lasi o ora in apa cu otet si ceapa. Ingrediente: 2 urechi de porc o limba de porc 2 rinichi de porc o inima de porc 4 catei de usturoi un bucata de muschi de porc 250 gr slanina cu carne 1 stomac de porc 1/2 kg pulpa de porc foi de dafin sare piper boabe piper macinat ienibahar(optional) Mod de preparare: Se curata bine stomacul de porc de membrana interioara. Cea mai simpla metoda, si cea mai recomandata,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

