Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate din cauza vântului violent Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP.



Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care rafalele de vant ajung la viteze de pana la 140 km/h. "Din cauza conditiilor severe de clima tot traficul aerian a fost suspendat pana la noi ordine", a anuntat aeroportul pe Twitter.



Institutul meteorologic olandez a instituit in mare parte din tara cod rosu, cel mai ridicat. Potrivit AFP, vanturile extrem de violente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

