- Ploaia inghetata, un fenomen mai putin obisnuit, a cazut duminica si in Ploiesti. Fenomenul cunoscut si sub denumirea de "freezing rain" reprezinta un real pericol pentru traficul rutier, dar si pentru pietoni, avertizeaza Politia. Pe langa racirea accentuata a vremii, ploiestenii se confrunta…

- Vremea rea a perturbat traficul aerian pe Aeroportul din Chisinau si a dat peste cap graficul mai multor curse. Din cauza cetii dense, de dimineata cursa din Istanbul spre Chisinau a fost anulata, iar cele spre Bucuresti si Moscova au fost amanate cu o ora. "La 09.

- Fenomenul discriminarii in Republica Moldova este un subiect larg discutat. Intr-un raport privind situația in domeniul prevenirii și combaterii discriminarii in Republica Moldova in 2017, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminarii și asigurarea egalitații vine sa scoata evidența cele mai…

- Stai la rand la controlul de securitate in aeroport și, dupa ce treci, constați ca-ți lipsește o brațara. Reclami și... surpriza! Hoțul e nimic altceva decat polițist! S-a intamplat pe Aeroportul „Henri Coanda”, unde un ofițer superior din Timișoara s-a facut de rușine.

- Un comisar-sef al Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timisoara a fost oprit pe Aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti, in timp ce se indrepta spre avionul care urma sa il duca la Timisoara, el fiind suspectat ca a furat o bratara.

- Comisarul-sef al BCCO Timisoara se afla, joi seara, in autobuzul care transporta pasagerii spre avionul care urma sa decoleze spre Timisoara, de la Aeroportul ”Henri Coanda” din Bucuresti, potrivit unor surse din cadrul Politiei citate de News.ro. Politistii au oprit vehiculul si i-au cerut…

- Aeroportul din Dublin a anuntat joi suspendarea traficului aerian incepand cu ora 16.00 GMT (18.00, ora Romaniei), "probabil" pana sambata, din cauza alertei rosii de ninsoare si polei care vizeaza Irlanda, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial, transmite AFP.

- Simona Tivis, in varsta de 34 de ani, din Oradea, data in urmarire internationala de statul german pentru furt a fost prinsa de oamenii legii pe Aeroportul din Craiova. Femeia a fost arestata pentru 15 zile.

- Un motan a fost pierdut pe aeroportul Otopeni, de catre compania aeriana care ar fi trebuit sa îl duca la destinatie. Pisoiul a evadat din cușca în care era transportat și a sarit pe pista.

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Fenomenul R'n'B Dua Lipa, in varsta de 22 de ani, si rapperul Stormzy, in varsta de 24 de ani, au fost marii castigatori la gala Brit Awards, premiile industriei muzicale britanice, unde au obtinut principalele recompense, cele pentru cei mai buni artisti din regat, transmite AFP.

- Implanturile neurale pentru a imbunatati memoria nu este ceva nou, dar o inovatie si un nou mod de abordare a problemei a dus la un dispozitiv care „asculta” de creier inainte sa raspunda. Metoda de stimulare profunda a creierului a aratat...

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a învins-o în sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4, a anuntat site-ul WTA.

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern Brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Mircea Lucescu (72 de ani) a dezvaluit, vineri, intr-un interviu acordat presei italiene, ca fiul sau, Razvan (48 de ani), a fost la un pas de a semna cu echipa Crotone. Experimentatul tehnician a marturisit ca isi doreste ca fiul sau sa ii calce pe urme si sa antreneze in Serie A. "Il urmaresc,…

- Surse: Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti a demisionat Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Bogdan Mîndrescu, a demisionat din functie fara sa precizeze motivul, potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor. Amintim însa ca, la 1 februarie,…

- Compania Wizz Air va anula cursa aeriana de pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava catre Veneția – Treviso. Cursele catre aceasta destinație vor fi anulate odata cu intrarea in vigoare a orarului de vara al companiei. Astfel, incepand de pe 21 martie a.c., Wizz Air nu mai permite ...

- 60 de cazuri de gripa sezoniera sint inregistrate in prezent pe teritoriul R. Moldova, potrivit Centrului Național de Sanatate Publica. Situația epidemiologica este una normala pentru aceasta perioada, fiind sub pragul epidemic, dupa cum a declarat pentru Radio Chișinau, directorul instituției Ștefan…

- Magistrala 6 de metrou, ce ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect de infrastructura estimat la 1,3 miliarde de euro, ar trebui sa fie finalizata in 2020, dar situatia de pe teren arata o stagnare a proiectului. In acest timp, vecinii bulgari se bucura de aproape trei ani…

- Pe aeroportul din Otopeni nu a fost realizata nicio investitie in perioada 2013-2015, unii angajati au primit zeci de mii de lei intr-un an, dar au lucrat mai putin de doua ore, iar instruirea profesionala s-a realizat in locatii precum Kuala Lumpur, Tokyo sau Las Vegas, potrivit unui raport finalizat…

- Intre 2013 si 2015, pe aeroportul din Otopeni nu au fost facute investitii, desi a fost alocat un buget de pana la 268 de milioane de lei, se arata intr-un raport finalizat in octombrie anul trecut. Documentul ar fi ajuns la Ministrul Transporturilor de la acea vreme, Felix Stroe, dar nu a fost facut...

- Intre 2013 si 2015, pe aeroportul din Otopeni nu a fost facuta nicio investitie, desi au fost alocate bugete de pana la 268 de milioane de lei. Informatiile apar intr-un raport finalizat in octombrie anul trecut. Documentul ar fi ajuns la ministrul Tranporturilor de la acea vreme, Felix Stroe, dar nu…

- Intre 2013 si 2015, pe aeroportul din Otopeni nu au fost facute investitii, desi a fost alocat un buget de pana la 268 de milioane de lei, se arata intr-un raport finalizat in octombrie anul trecut. Documentul ar fi ajuns la ministrul Tranporturilor de la acea vreme, Felix Stroe, dar nu a fost facut…

- Sunt probleme pe aeroportul Otopeni din cauza ceții, marți dimineața. Patru curse, care trebuiau sa aterizeze pe aeroportul „Henri Coanda”, au fost redirecționate catre aeroporturile din Constanța și Sibiu. Cursele Tarom spre Cluj, Satu Mare și Oradea și o alta a companiei Wizz Air, care a decolat din…

- Un numar de 36 de tabere mobile pentru sinistrați ar trebui sa fie construite in Romania pana in anul 2020, cu facilitați de cazare și hranire pentru a gestiona eventuale mișcari necontrolate ale populației, deși nu exista in prezent informații despre iminența producerii unor astfel de evenimente. Prim-adjunctul…

- Razvan Pascu, consultant in marketing turistic, vorbește despre experiența sa cu serviciile de taximetrie pe aeroportul din Budapesta și remarca diferențele uriașe fața de Romania. ”Ma apuca asa niste nervi uneori si mi se face asa o ciuda pe noi, si ma intreb asa prosteste si retoric de ca…

- Cei prezenți miercuri seara pe aeroportul Otopeni au avut parte de cateva imagini șocante. In mijlocul unui scandal, un taximetrist a scos din portbagajul mașinii sale un pistol și a amenințat ca il va folosi.

- In noaptea de 31 ianuarie vom fi martorii unui fenomen astronomic deosebit de rar care ultima data s-a petrecut cu aproximativ 150 de ani in urma. Este vorba de Super Luna Albastra Sangerie sau, cu alte cuvinte, o eclipsa totala de Super Luna Albastra. Fenomenul va fi vizibil din Asia, Australia, Pacific…

- Simona Halep a fost fotografiata in timp ce isi astepta bagajul cuminte, la coada, pe aeroportul Otopeni. Imaginea respectiva a adunat 2.000 de like-uri si sute de distribuiri pe Facebook in numai trei ore, toti cei care au comentat postul laudand-o pe romanca.

- O noua agentie de turism, Need Tour, a lansat in mod oficial cursele charter de vacanta pe care le va opera incepand din acest an de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" din Suceava. Zborurile vor fi operate din Suceava catre Antalya, in Turcia, incepand cu data de 4 iunie si pana pe 17 ...

- Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Jes Staley, seful bancii britanice Barclays, avertizeaza ca pietele financiare ii amintesc intr-o anumita masura de perioada traita inainte de prabusirea burselor din 2008. 0 0 0 0 0 0

- In ultima zi din ianuarie vom fi martofii unui fenomen foarte rar: Dupa 150 de ani de la ultimul spectacol de acest gen, vom admira o Super Luna Albastra - Sangerie. De fapt, sunt trei fenomene care se suprapun.

- ANAF transmite ca a colectat 214,95 miliarde lei la buget, in anul 2017, si a realizat programul prevazut de legea bugetului. Aceasta suma reprezinta cea mai mare incasare anuala realizata de ANAF din 2003, anul infiintarii institutiei, pana in prezent.

- ♦ Aeroporturile din provincie vin puternic din urma, avand ritmuri de crestere mai mult decat duble fata de Bucuresti ♦ Aeroportul din Cluj a trecut pentru prima data de 2 milioane de pasageri, iar cel din Iasi de 1 milion de pasageri. Primele cinci aeroporturi din tara au avut anul…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate, joi, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice, informeaza site-ul cotidianului The Independent, agentia Reuters si CNBC. Imagini video- Youtube…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, cu rafale de pana la 140 km/h, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care rafalele de vant ajung la…

- De patru luni, aceștia se pregatesc din plin pentru misiunea pe care o vor avea incepand cu luna februarie. In perioada 8-20 ianuarie, la Centrul National de Instruire Intrunit „Getica” din Cincu, Batalionul 30 Protectia Fortei „Vulturii Carpatilor” va executa un exercitiu de repetare a misiunii Vulturii…

- Magistrala 6 de metrou, care ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect estimat la 1,3 miliarde de euro, zace de sase ani pe hartie, cu „documentatie aflata in revizuire“, dar promisiuni ca va fi gata pana in 2020.

- Politistii de la Aeroportul "Henri Coanda", Otopeni, au descoperit, in ultimele 24 de ore, mai multe documente false sau falsificate, pe care opt persoane le-au prezentat la controlul de frontiera. "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda',…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Peste sase mii de curse au fost anulate sau amanate din cauza viscolului si a ninsorilor din ultimele zile. Iar, dupa ce zapada a inceput sa se topeasca, aeroportul a fost inundat. In plus, doua aeronave s-au lovit pe pista.

- Haos pe aeroportul JFK din New York. Mii de pasageri sunt blocati ca urmare a anularii zborurilor din cauza conditiilor meteo dificile. Doua avioane s-au acroșat in zona portilor de imbarcare.Mai exact, o aeronava a unei companii chineze a agatat coada unui avion kuweitian.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin.Astfel, intra sub incidenta avertizarii judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Galati. In aceste…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- Eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie 2018 – eclipsa va fi vizibila din Asia, Australia, Pacific si vestul Americii de Nord. Din Romania se va putea observa doar iesirea Lunii din penumbra Pamantului, maximul eclipsei avand loc ziua, la ora 15.31. Eclipsa partiala de Soare din 15 februarie…

- Ceața creeaza probleme in Emiratele Arabe Unite astfel traficul aerian de pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite este perturbat, informeaza thenational.ae. Zeci de zboruri au fost anulate, amanate sau redirecționate, astazi, pe aeroportl din Dubai, din cauza ceții dense. Astfel, mii de…

- Monica Tatoiu a postat in urma cu putin timp o fotografie pe pagina ei de socializare de la Aeroportul din Milano. Ea este in scaun cu rotile, insa pare ca se simte foarte bine. In mesajul alaturat pozei, Monica Tatoiu a tinut sa le multumeasca celor care i-au transmis mesaje de sustinere.…

- Circulația spre Aeroportul „Henri Coanda” Otopeni a fost restricționata pentru comemorarea a 28 de ani de la macelul asupra ofițerilor și subofițerilor, impuțcați pe 23 decembrie 1989. Evenimentul are loc la Monumentul Eroilor Jandarmi.

- Documente atasate: SITUATIA RUJEOLEI IN ROMANIA LA DATA DE 22.12.2017 "Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 22.12.2017 este 10.268, din care 36 de decese. In saptamana 18.12.2017 - 22.12.2017 au fost raportate inca 70 de cazuri nou confirmate in 11 judete…